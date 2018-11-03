На двох островах в Італії оголосили червоний рівень небезпеки через негоду

У Сицилії та Сардинії італійська влада оголосила червоний рівень небезпеки через жахливу негоду, яка наприкінці жовтня обрушилася на Апенніни.

Нагадаємо, в Італії продовжує вирувати нищівна негода. Так, на крайній півночі країни, поблизу провінції Беллуно, 2 листопада стався масштабний зсув ґрунту, який був викликаний зливами. Через це, десятки гірських містечок та сіл опинилися відрізаними від світу. Станом на 1 листопада повідомлялось про 17-х загиблих від повені.

Читайте також: Смертельна повінь в Італії: наслідки негоди показали з висоти пташиного польоту

High water in Venice, NE Italy yesterday, October 29. Report: Serenissima Meteo pic.twitter.com/6LgLXaAQGW — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 30 жовтня 2018 р.

А 2 листопада на Сардинії через удар блискавки загинув німецький турист, ще один чоловік помер у лікарні в Тренто через чотири дні після удару блискавки, пише RAI News.

Зазначимо, що найвищий рівень небезпеки вже оголосили у п'яти регіонах Італії.