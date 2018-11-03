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      На двох островах в Італії оголосили червоний рівень небезпеки через негоду

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      Негода в Італії (ілюстрація)
      Негода в Італії (ілюстрація) / Соцмережі

      У Сицилії та Сардинії італійська влада оголосила червоний рівень небезпеки через жахливу негоду, яка наприкінці жовтня обрушилася на Апенніни.

      Нагадаємо, в Італії продовжує вирувати нищівна негода. Так, на крайній півночі країни, поблизу провінції Беллуно, 2 листопада стався масштабний зсув ґрунту, який був викликаний зливами. Через це, десятки гірських містечок та сіл опинилися відрізаними від світу. Станом на 1 листопада повідомлялось про 17-х загиблих від повені. 

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      А 2 листопада на Сардинії через удар блискавки загинув німецький турист, ще один чоловік помер у лікарні в Тренто через чотири дні після удару блискавки, пише RAI News.

      Зазначимо, що найвищий рівень небезпеки вже оголосили у п'яти регіонах Італії. 

       

      Теги: Стихійні лиха
      Джерело: 24 Канал
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