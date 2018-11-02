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      Частина Італії потонула в болоті через масштабний зсув ґрунту: шокуючі фото і відео

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      В Італії негода спричинила масштабні зсуви ґрунту
      В Італії негода спричинила масштабні зсуви ґрунту / Фото з Twitter

      В Італії продовжує вирувати нищівна негода. Так, на крайній півночі країни, поблизу провінції Беллуно, стався масштабний зсув ґрунту, який був викликаний зливами. Через це, десятки гірських містечок та сіл опинилися відрізаними від світу.

      Про це повідомляє ANSA.

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      "Величезна маса землі та багна повністю заблокувала в п’ятницю, 2 листопада, регіональну дорогу на півночі Італії. Поселення опинилися цілковито відрізані від світу. Більше того, дощі в регіоні так і не припиняються", – йдеться в повідомленні.

      Наразі лише у регіоні Венето нарахували збитків від природної стихії на понад 1 мільярд євро. Також через небезпеку для місцевих жителів, у регіоні планують закрити усі школи.

       

       

       

       

       

       

       

       

      Нагадаємо, останній тиждень в Італії тривають потужні повені, через які загинуло вже 17 людей. Наразі в більшості північних районів країни зберігається "помаранчевий" рівень небезпеки.

      Теги: Стихійні лиха Надзвичайні ситуації Надзвичайний стан
      Джерело: 24 Канал
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