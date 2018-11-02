Частина Італії потонула в болоті через масштабний зсув ґрунту: шокуючі фото і відео

В Італії продовжує вирувати нищівна негода. Так, на крайній півночі країни, поблизу провінції Беллуно, стався масштабний зсув ґрунту, який був викликаний зливами. Через це, десятки гірських містечок та сіл опинилися відрізаними від світу.

Про це повідомляє ANSA.

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"Величезна маса землі та багна повністю заблокувала в п’ятницю, 2 листопада, регіональну дорогу на півночі Італії. Поселення опинилися цілковито відрізані від світу. Більше того, дощі в регіоні так і не припиняються", – йдеться в повідомленні.

Наразі лише у регіоні Венето нарахували збитків від природної стихії на понад 1 мільярд євро. Також через небезпеку для місцевих жителів, у регіоні планують закрити усі школи.

Volevo ricordare alla Brigata Brighella @luigidimaio, @matteosalvinimi, @GiuseppeConteIT che nel Bellunese c’è lo schifo, sono isolati da giorni e nessuno ne parla! Tra una cagata e l’altra potete raccontare anche la situazione di migliaia di ITALIANI !!?? QUANNOVEPARE #Belluno pic.twitter.com/JnxGuEsRcp — Chef Rubio (@rubio_chef) 1 листопада 2018 р.

Appurato che il Bellunese non è un territorio sperduto nella galassia, non riesco a capire perché il sistema dei media ha impiegato 4 giorni 4 per accorgersi del disastro #Belluno #maltempo pic.twitter.com/qU9ZKz3bYi — piero santonastaso (@pierosant) 2 листопада 2018 р.

#2novembre #Belluno, oltre 250 #vigilidelfuoco con 75 automezzi, tra cui 90 VVF volontari, proseguono le attività di messa in sicurezza dei luoghi colpiti dal devastante #maltempoveneto. Già eseguiti 1150 interventi da domenica scorsa #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/3hX78Lbsxj — Tgr Rai Veneto (@TgrVeneto) 2 листопада 2018 р.

'La cosa che mi stupisce di più è che non ne parla nessuno a livello nazionale. Si parla di Genova, del Trentino come al solito...'#Agordino #Bellunese #RoccaPietore ai piedi della Marmolada devastati dal #maltempo #maltempoveneto via @DolomitesMaadness. (FB e YouTube) pic.twitter.com/6OUyrvPGeF — Francesca Fuoli (@FranFuoli) 31 октября 2018 г.

Нагадаємо, останній тиждень в Італії тривають потужні повені, через які загинуло вже 17 людей. Наразі в більшості північних районів країни зберігається "помаранчевий" рівень небезпеки.