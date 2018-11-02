Часть Италии из-за масштабного оползня утонула в болоте: шокирующие фото и видео

В Италии продолжает бушевать сокрушительная непогода. Так, на крайнем севере страны, вблизи провинции Беллуно, произошел масштабный оползень, который был вызван ливнями. Из-за этого десятки горных городков и сел оказались отрезанными от мира.

Об этом сообщает ANSA.

Читайте также: Непогода в Европе: снегопады, аномальные ливни и мощные ветры охватили страны

"Огромная масса земли и грязи полностью заблокировала в пятницу, 2 ноября, региональную дорогу на севере Италии. Поселения оказались полностью отрезаны от мира. Более того, дожди в регионе так и не прекращаются", – говорится в сообщении.

Сейчас только в регионе Венето насчитали убытков от природной стихии более чем на 1 миллиард евро. Также из-за опасности для местных жителей в регионе планируют закрыть все школы.

Volevo ricordare alla Brigata Brighella @luigidimaio, @matteosalvinimi, @GiuseppeConteIT che nel Bellunese c’è lo schifo, sono isolati da giorni e nessuno ne parla! Tra una cagata e l’altra potete raccontare anche la situazione di migliaia di ITALIANI !!?? QUANNOVEPARE #Belluno pic.twitter.com/JnxGuEsRcp — Chef Rubio (@rubio_chef) 1 листопада 2018 р.

Appurato che il Bellunese non è un territorio sperduto nella galassia, non riesco a capire perché il sistema dei media ha impiegato 4 giorni 4 per accorgersi del disastro #Belluno #maltempo pic.twitter.com/qU9ZKz3bYi — piero santonastaso (@pierosant) 2 листопада 2018 р.

#2novembre #Belluno, oltre 250 #vigilidelfuoco con 75 automezzi, tra cui 90 VVF volontari, proseguono le attività di messa in sicurezza dei luoghi colpiti dal devastante #maltempoveneto. Già eseguiti 1150 interventi da domenica scorsa #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/3hX78Lbsxj — Tgr Rai Veneto (@TgrVeneto) 2 листопада 2018 р.

'La cosa che mi stupisce di più è che non ne parla nessuno a livello nazionale. Si parla di Genova, del Trentino come al solito...'#Agordino #Bellunese #RoccaPietore ai piedi della Marmolada devastati dal #maltempo #maltempoveneto via @DolomitesMaadness. (FB e YouTube) pic.twitter.com/6OUyrvPGeF — Francesca Fuoli (@FranFuoli) 31 октября 2018 г.

Напомним, последнюю неделю в Италии продолжаются мощные наводнения, из-за которых погибло уже 17 человек. Сейчас в большинстве северных районов страны сохраняется "оранжевый" уровень опасности.