Часть Италии из-за масштабного оползня утонула в болоте: шокирующие фото и видео
В Италии продолжает бушевать сокрушительная непогода. Так, на крайнем севере страны, вблизи провинции Беллуно, произошел масштабный оползень, который был вызван ливнями. Из-за этого десятки горных городков и сел оказались отрезанными от мира.
Об этом сообщает ANSA.
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"Огромная масса земли и грязи полностью заблокировала в пятницу, 2 ноября, региональную дорогу на севере Италии. Поселения оказались полностью отрезаны от мира. Более того, дожди в регионе так и не прекращаются", – говорится в сообщении.
Сейчас только в регионе Венето насчитали убытков от природной стихии более чем на 1 миллиард евро. Также из-за опасности для местных жителей в регионе планируют закрыть все школы.
Напомним, последнюю неделю в Италии продолжаются мощные наводнения, из-за которых погибло уже 17 человек. Сейчас в большинстве северных районов страны сохраняется "оранжевый" уровень опасности.