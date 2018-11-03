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      На двух островах в Италии объявили красный уровень опасности из-за непогоды

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      Непогода в Италии (иллюстрация)
      Непогода в Италии (иллюстрация) / Соцсети

      В Сицилии и Сардинии итальянская власть объявила красный уровень опасности из-за ужасной непогоды, которая в конце октября обрушилась на Апеннины.

      Напомним, в Италии продолжает бушевать сокрушительная непогода. Так, на крайнем севере страны, вблизи провинции Беллуно, 2 ноября произошел масштабный оползень, который был вызван ливнями. Из-за этого, десятки горных городков и сел оказались отрезанными от мира. По состоянию на 1 ноября сообщалось о 17 погибших от наводнения.

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      А 2 ноября на Сардинии из-за удара молнии погиб немецкий турист, еще один мужчина скончался в больнице в Тренто через четыре дня после удара молнии, пишет RAI News.

      Отметим, что самый высокий уровень опасности уже объявили в пяти регионах Италии.

       

      Теги: Стихийный бедствия
      Источник: 24 Канал
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