На двух островах в Италии объявили красный уровень опасности из-за непогоды

В Сицилии и Сардинии итальянская власть объявила красный уровень опасности из-за ужасной непогоды, которая в конце октября обрушилась на Апеннины.

Напомним, в Италии продолжает бушевать сокрушительная непогода. Так, на крайнем севере страны, вблизи провинции Беллуно, 2 ноября произошел масштабный оползень, который был вызван ливнями. Из-за этого, десятки горных городков и сел оказались отрезанными от мира. По состоянию на 1 ноября сообщалось о 17 погибших от наводнения.

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High water in Venice, NE Italy yesterday, October 29. Report: Serenissima Meteo pic.twitter.com/6LgLXaAQGW — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 30 жовтня 2018 р.

А 2 ноября на Сардинии из-за удара молнии погиб немецкий турист, еще один мужчина скончался в больнице в Тренто через четыре дня после удара молнии, пишет RAI News.

Отметим, что самый высокий уровень опасности уже объявили в пяти регионах Италии.