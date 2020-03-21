В США от коронавируса умер работник канала NBC News

Китайский коронавирус унес жизнь сотрудника известного телеканала Америки NBC News. Мужчина проработал на канале 25 лет.

Об этом сообщил председатель NBC News Энди Лак в электронном письме к коллегам, пишет The Guardian.

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Коронавирус, которым сейчас в США болеют более 19 775 человек унес жизнь Ларри Эджуорта 19 марта. Известно, что 61-летний мужчина работал аудиотехником в главном офисе NBC News в Нью-Йорке.

Многим из Вас посчастливилось поработать с Ларри в течение многих лет, поэтому вы знаете, что он был тем парнем, которого вы хотели видеть возле себя, независимо от того, где вы находитесь,

– написал глава NBC News.

По состоянию на 21 марта в мире на коронавирус заболело 284 815 человек, умерло – 11 842. Выздороветь удалось 93 576 людям.

Коронавирус в США: главное

В начале вспышки эпидемии коронавируса Дональд Трамп с иронией писал о болезни. Однако после объявления ВОЗ о пандемии и стремительном распространении Covid-19 в мире, глава Белого дома выделил дополнительные средства на борьбу с вирусом.

Впоследствии в США подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Инфицированный был участником конференции Американского консервативного союза, на которой присутствовал и Трамп. Президент сдал тест на вирус, который оказался отрицательным. А вот один из конгрессменов таки заболел коронавирусом после конференции.

С 13 марта в США временно остановили транспортное сообщение с Европой и Канадой. Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение.



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