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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В США от коронавируса умер работник канала NBC News

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      Китайский коронавирус унес жизнь сотрудника известного телеканала Америки NBC News. Мужчина проработал на канале 25 лет.

      Об этом сообщил председатель NBC News Энди Лак в электронном письме к коллегам, пишет The Guardian.

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      Коронавирус, которым сейчас в США болеют более 19 775 человек унес жизнь Ларри Эджуорта 19 марта. Известно, что 61-летний мужчина работал аудиотехником в главном офисе NBC News в Нью-Йорке.

      Многим из Вас посчастливилось поработать с Ларри в течение многих лет, поэтому вы знаете, что он был тем парнем, которого вы хотели видеть возле себя, независимо от того, где вы находитесь,
      – написал глава NBC News.

      По состоянию на 21 марта в мире на коронавирус заболело 284 815 человек, умерло – 11 842. Выздороветь удалось 93 576 людям.

      Коронавирус в США: главное

      • В начале вспышки эпидемии коронавируса Дональд Трамп с иронией писал о болезни. Однако после объявления ВОЗ о пандемии и стремительном распространении Covid-19 в мире, глава Белого дома выделил дополнительные средства на борьбу с вирусом.
      • Впоследствии в США подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Инфицированный был участником конференции Американского консервативного союза, на которой присутствовал и Трамп. Президент сдал тест на вирус, который оказался отрицательным. А вот один из конгрессменов таки заболел коронавирусом после конференции.
      • С 13 марта в США временно остановили транспортное сообщение с Европой и Канадой. Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение.

      Прості правила, які можуть врятувати життя
      Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Журналисты Нью-Йорк Дональд Трамп Чрезвычайное положение Жертвы Новости США
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