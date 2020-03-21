У США від коронавірусу помер працівник каналу NBC News

Китайський коронавірус забрав життя співробітника відомого телеканалу Америки NBC News. Чоловік пропрацював на каналі 25 років.

Про це повідомив голова NBC News Енді Лак в електронному листі до колег, пише The Guardian.

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Коронавірус, яким зараз у США хворіють понад 19 775 тисяч людей, забрав життя Ларрі Еджуорт 19 березня. Відомо, що 61-річний чоловік працював аудіотехніком у головному офісі NBC News у Нью-Йорку.

Багатьом з Вас пощастило попрацювати з Ларрі протягом багатьох років, тож ви знаєте, що він був тим хлопцем, якого ви хотіли бачити біля себе, незалежно від того, де ви перебуваєте,

– написав голова NBC News.

Станом на 21 березня у світі на коронавірус захворіли 284 815 людей, померли – 11 842. Одужати вдалося 93 576 людям.

Коронавірус у США: головне

На початку спалаху епідемії коронавірусу Дональд Трамп з іронією писав про недугу. Однак після оголошення ВООЗ про пандемію та стрімке поширення Covid-19 у світі, глава Білого дому виділив додаткові кошти на боротьбу з вірусом.

Згодом у США підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус. Інфікований був учасником конференції Американського консервативного союзу, на якій був присутній і Трамп. Президент здав тест на вірус, який виявився негативним. А от один з конгресменів таки захворів на коронавірус після конференції.

З 13 березня у США тимчасово зупинили транспортне сполучення з Європою та Канадою. Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан.



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