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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У США від коронавірусу помер працівник каналу NBC News

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      У США від коронавірусу помер працівник каналу NBC News / Hollywood reporter

      Китайський коронавірус забрав життя співробітника відомого телеканалу Америки NBC News. Чоловік пропрацював на каналі 25 років.

      Про це повідомив голова NBC News Енді Лак в електронному листі до колег, пише The Guardian.

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      Коронавірус, яким зараз у США хворіють понад 19 775 тисяч людей, забрав життя Ларрі Еджуорт 19 березня. Відомо, що 61-річний чоловік працював аудіотехніком у головному офісі NBC News у Нью-Йорку.

      Багатьом з Вас пощастило попрацювати з Ларрі протягом багатьох років, тож ви знаєте, що він був тим хлопцем, якого ви хотіли бачити біля себе, незалежно від того, де ви перебуваєте,
      – написав голова NBC News.

      Станом на 21 березня у світі на коронавірус захворіли 284 815 людей, померли – 11 842. Одужати вдалося 93 576 людям.

      Коронавірус у США: головне

      • На початку спалаху епідемії коронавірусу Дональд Трамп з іронією писав про недугу. Однак після оголошення ВООЗ про пандемію та стрімке поширення Covid-19 у світі, глава Білого дому виділив додаткові кошти на боротьбу з вірусом.
      • Згодом у США підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус. Інфікований був учасником конференції Американського консервативного союзу, на якій був присутній і Трамп. Президент здав тест на вірус, який виявився негативним. А от один з конгресменів таки захворів на коронавірус після конференції.
      • З 13 березня у США тимчасово зупинили транспортне сполучення з Європою та Канадою. Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан.

      Прості правила, які можуть врятувати життя
      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Журналісти Нью-Йорк Дональд Трамп Надзвичайний стан Жертви Новини США
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