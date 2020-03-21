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      У США поліція знайшла викрадений причіп, набитий туалетним папером

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      Поліція знайшла викрадений причіп з туалетним папером / foxnews.com

      Поліція у Північній Кароліні з'ясувала, кому належить викрадений фургон, однак ім'я чоловіка не розголошують. Це пояснюють тим, що на тлі пандемії коронавірусу, тема туалетного паперу "зараз досить чутлива".

      Шериф округу зазначив, що поліція стежила за викраденим фургоном Hyundai з причепом, повідомили Fox News.

      Зверніть увагу Туалетного паперу вистачить на 10 років: прем'єр Нідерландів просить не панікувати

      Після розслідування встановили, що у 16 метровому фургоні було 18 тисяч фунтів туалетного паперу. Капітан Даріл Лофтіс розповів, що це "законний вантаж, який йде в законне місце". Тому жодних арештів не проводилося. Однак водій є підозрюваним у крадіжці причепа.

      Зауважимо, що у США переживають дефіцит паперу легше за інших, бо 90% виробничих потужностей туалетного паперу зосереджено всередині країни. Але деякі компанії зіштовхнулися з виснаженням запасів на складах.


      Причеп з туалетним папером / Фото Fox News

      Головне про коронавірус у США

      • Covid-2019 ще минулого тижня зафіксували у всіх 50 штатах Америки. За добу 19 березня кількість хворих зросла на три тисячі осіб.
      • З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, окрім Великої Британії. Однак, через чотири дні кордони були закриті і для Об'єднаного королівства.
      • США та Канада закрили кордони між собою – за протяжністю це найдовші рубежі у світі.
      • Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан.


      Рецепт приготування антисептику / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Поліція Новини США Авто
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