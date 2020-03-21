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      В США полиция нашла угнанный прицеп, набитый туалетной бумагой

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      Полиция в Северной Каролине выяснила, кому принадлежит похищенный фургон, однако имя мужчины не разглашают. Это объясняют тем, что на фоне пандемии коронавируса, тема туалетной бумаги "сейчас достаточно чувствительная".

      Шериф округа отметил, что полиция следила за угнанным фургоном Hyundai с прицепом, сообщили Fox News.

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      После расследования установили, что в 16 метровом фургоне было 18 тысяч фунтов туалетной бумаги. Капитан Дарил Лофтис рассказал, что это "законный груз, который идет в законное место". Поэтому никаких арестов не проводилось. Однако водитель является подозреваемым в краже прицепа.

      Заметим, что в США переживают дефицит бумаги легче других, потому что 90% производственных мощностей туалетной бумаги сосредоточено внутри страны. Но некоторые компании столкнулись с истощением запасов на складах.


      Прицеп с туалетной бумагой / Фото Fox News

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Полиция Новости США Авто
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