В США полиция нашла угнанный прицеп, набитый туалетной бумагой

Полиция в Северной Каролине выяснила, кому принадлежит похищенный фургон, однако имя мужчины не разглашают. Это объясняют тем, что на фоне пандемии коронавируса, тема туалетной бумаги "сейчас достаточно чувствительная".

Шериф округа отметил, что полиция следила за угнанным фургоном Hyundai с прицепом, сообщили Fox News.

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После расследования установили, что в 16 метровом фургоне было 18 тысяч фунтов туалетной бумаги. Капитан Дарил Лофтис рассказал, что это "законный груз, который идет в законное место". Поэтому никаких арестов не проводилось. Однако водитель является подозреваемым в краже прицепа.

Заметим, что в США переживают дефицит бумаги легче других, потому что 90% производственных мощностей туалетной бумаги сосредоточено внутри страны. Но некоторые компании столкнулись с истощением запасов на складах.



Прицеп с туалетной бумагой / Фото Fox News

Главное о коронавирусе в США

Covid-2019 еще на прошлой неделе зафиксировали во всех 50 штатах Америки. За сутки 19 марта количество больных выросло на три тысячи человек.

С 13 марта Соединенные Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой, кроме Великобритании. Однако, через четыре дня границы были закрыты и для Соединенного Королевства.

США и Канада закрыли границы между собой – по протяженности это самые длинные границы в мире.

Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение.



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