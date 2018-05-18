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КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

В США озвучили важное условие для окончания войны на Донбассе

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Война на Донбассе закончится, если РФ выведет свои войска с оккупированных районов
Война на Донбассе закончится, если РФ выведет свои войска с оккупированных районов / Фото из открытых источников

Вооруженный конфликт на Донбассе закончится, если Российская Федерация решит вывести войска с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявила и.о. заместителя главы Миссии США при ОБСЕ Мишель Сайдерс во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает "Укринформ".

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Этот конфликт будет решен только тогда, когда Россия примет решение о выводе своих войск с территории Украины и позволит развернуть настоящие силы международной безопасности,
– подчеркнула она.

Американский дипломат добавила, что создать условия для мирного урегулирования конфликта и смягчить ущерб для тех людей, которые от него страдают, способны также миротворческие силы ООН.

По словам представительницы США, миротворцы отвечали бы за безопасность в зоне конфликта, а также осуществляли бы надзор за размещением тяжелого оружия. Также, они должны были бы установить контроль над российско-украинской границей, к которой украинское правительство не имеет доступа.

"Только после этого создались бы условия для проведения местных выборов, а также полной имплементации других политических шагов, предусмотренных Минскими соглашениями", – отметила Сайдерс.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Война на Донбассе Новости России Новости США Миротворческий контингент
Источник: 24 Канал
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