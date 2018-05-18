У США озвучили важливу умову для закінчення війни на Донбасі

Збройний конфлікт на Донбасі закінчиться, якщо Російська Федерація вирішить вивести війська з окупованих території Донецької і Луганської областей.

Про це заявила в.о. заступника глави Місії США при ОБСЄ Мішель Сайдерс під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає "Укрінформ".

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Цей конфлікт буде розв'язано лише тоді, коли Росія прийме рішення про виведення своїх військ з території України та дозволить розгорнути справжні сили міжнародної безпеки,

– наголосила вона.

Американська дипломат додала, що створити умови для мирного врегулювання конфлікту та пом'якшити страждання тих людей, які від нього потерпають, здатні також миротворчі сили ООН.

За словами представниці США, миротворці відповідали би за безпеку в зоні конфлікту, а також здійснювати нагляд за розміщенням важкої зброї. Також, вони мали би встановити контроль над російсько-українським кордоном, до якого український уряд не має доступу.

"Тільки після цього створилися б умови для проведення місцевих виборів, а також повної імплементації інших політичних кроків, передбачених Мінськими угодами", – зауважила Сайдерс.