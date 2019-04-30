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      В США победитель лотереи не забрал выигрыш в два миллиона долларов

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      2 миллиона долларов остались без хозяина
      2 миллиона долларов остались без хозяина / Фото из открытых источников

      Житель штата Техас, США, сорвал джекпот в лотерее и просрочил сроки выплаты выигрыша.

      Телеканал CNN сообщил, что неизвестный человек приобрел билет QuickPick 27 октября в университетском городе Колледж-Стейшн.

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      В нем совпали пять из шести выигрышных номеров, что означало выигрыш в два миллиона долларов. Однако победитель так и не связался с организаторами и остался без выигрыша.

      По словам представителей Техасской лотерейной комиссии, последним сроком получения приза был четверг, 25 апреля. По правилам игры, выигрыш можно забрать и позже, если счастливчик находится на военной службе. Однако неизвестно, отвечает тот, кто приобрел билет, этой категории или нет.

      По правилам, если выигрыш не выплачен – деньги идут на различные программы по развитию штата.

      В комиссии добавили, что другой участник лотереи заявил о своем выигрыше в один миллион долларов всего за несколько часов до истечения установленных сроков.

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      Теги: Новости США Деньги Курьезные новости
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