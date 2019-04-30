В США победитель лотереи не забрал выигрыш в два миллиона долларов

Житель штата Техас, США, сорвал джекпот в лотерее и просрочил сроки выплаты выигрыша.

Телеканал CNN сообщил, что неизвестный человек приобрел билет QuickPick 27 октября в университетском городе Колледж-Стейшн.

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В нем совпали пять из шести выигрышных номеров, что означало выигрыш в два миллиона долларов. Однако победитель так и не связался с организаторами и остался без выигрыша.

По словам представителей Техасской лотерейной комиссии, последним сроком получения приза был четверг, 25 апреля. По правилам игры, выигрыш можно забрать и позже, если счастливчик находится на военной службе. Однако неизвестно, отвечает тот, кто приобрел билет, этой категории или нет.

По правилам, если выигрыш не выплачен – деньги идут на различные программы по развитию штата.

В комиссии добавили, что другой участник лотереи заявил о своем выигрыше в один миллион долларов всего за несколько часов до истечения установленных сроков.