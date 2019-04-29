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      72-летний француз пересек Атлантику в бочке: невероятная история

      29 Читати новину українською
      Жан-Жак Савин пересек Атлантику в бочке
      Жан-Жак Савин пересек Атлантику в бочке / leparisien.fr

      72-летнему французу Жан-Жаку Савину, который в декабре 2018-го заявил, что хочет сделать "нечто невероятное", таки удалось пересечь Атлантический океан в бочке. А транспортное средство не имеет двигателя.

      Путешественник уже добрался до Карибского моря, о чем сообщил СМИ по электронной почте. На экстремальное путешествие Савин потратил 122 дней и девять часов, пишет AFP.

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      Это его немного выбило из графика. Путешествие мужчины началось 26 декабря. Тогда мужчина планировал преодолеть океан за три месяца, чтобы до марта 2019 года приплыть к берегам Карибских островов. Более того – Жан-Жак хотел, чтобы его прибило к побережью французских островов Мартиника или Гваделупа, ведь так "проще будет оформлять документы и отправить капсулу назад". Однако так не получилось. Во-первых, путешествие завершилось на месяц позже. Во-вторых, транспортное средство Савина дрейфует во Флориду, где и завершится путешествие.

      Что известно о Жан-Жаке Савине?
      Он бывший военный. Путешественник также в свое время работал рейнджером и пилотом. Жан-Жаку в январе исполнится 72 года. Он сказал, что для этого возраста он должен был сделать "нечто невероятное", добавляет Le Parisien.

      Бочка, в которой плывет Савин, сделана из многослойной древесины. Она весит 400 килограммов. Кроме того, в ней установили специальные панели для производства энергии, причал возле правого борта, а также иллюминаторы по бокам и на полу, "чтобы можно было увидеть рыбу".

      француз пенсіонер подорож у бочці
      Так выглядит бочка для путешествия 72-летнего француза//Фото: AFP

      В середине бочки путешественник обустроил кухню, спальное место и стол. Савен сказал, что взял с собой бутылку вина.

      француз бочка мандрівка пенсіонер
      Внутри бочки француз создал себе все условия для комфортной жизни//Фото: AFP

      Бочка движется со скоростью 2-3 километра в час.

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      Теги: Водный транспорт Новости Франции Курьезные новости
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