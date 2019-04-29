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      72-річний француз перетнув Атлантику у бочці: неймовірна історія

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      Жан-Жак Савін перетнув Атлантику у бочці
      Жан-Жак Савін перетнув Атлантику у бочці / leparisien.fr

      72-річному французу Жан-Жаку Савіну, який у грудні 2018-ого заявив, що хоче зробити "щось неймовірне", таки вдалось перетнути Атлантичний океан у бочці. А транспортний засіб навіть не має двигуна.

      Мандрівник вже дістався Карибського моря, про що повідомив ЗМІ електронною поштою. На екстремальну подорож Савін витратив 122 днів і дев'ять годин, пише AFP.

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      Це його трохи вибило з графіку. Подорож чоловіка розпочалась 26 грудня. Тоді чоловік планував подолати океан за три місяці, аби до березня 2019 року приплисти до берегів Карибських островів. Більше того – Жан-Жак хотів, аби його прибило до узбережжя французьких островів Мартиніка чи Гваделупа, адже так "простіше буде оформлювати документи та відправити капсулу назад". Проте так не вийшло. По-перше, подорож завершилась на місяць пізніше. По-друге, транспортний засіб Савіна дрейфує до Флориди, де і завершиться подорож.

      Що відомо про Жан-Жака Савіна?Він колишній військовий. Мандрівник також свого часу працював рейнджером та пілотом. Жан-Жаку у січні виповниться 72 роки. Він сказав, що для цього віку він повинен був зробити "щось неймовірне", додає Le Parisien.

      Бочка, в якій пливе Савін, зроблена з багатошарової деревин. Вона важить 400 кілограмів. Крім того, у ній встановили спеціальні панелі для виробництва енергії, причал біля правого борту, а також ілюмінатори по боках та на підлозі, "аби можна було побачити рибу".

      француз пенсіонер подорож у бочці
      Так виглядає бочка для мандрівки 72-річного француза//Фото: AFP

      У середині бочки мандрівник облаштував кухню, спальне місце та стіл. Савен сказав, що взяв із собою пляшку вина.

      француз бочка мандрівка пенсіонер
      У середині бочки француз створив собі всі умови для комфортного життя//Фото: AFP

      Бочка рухається зі швидкістю 2-3 кілометри на годину. 

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      Теги: Курйозні новини Новини Франції Водний транспорт
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