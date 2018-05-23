В США после неудачного маневра разбился военный самолет

Точная причина авиакатастрофы пока неизвестна. По предварительным данным, самолет упал после неудачного маневра.

Отмечается, что самолет T-38C Talon II разбился неподалеку от авиабазы ВВС Коламбус.

Пилотов доставили в местную больницу для обследования, передает WTVA .

В штате Миссисипи потерпел крушение самолет Военно-воздушных сил США. Два пилота, которые находились на борту авиасудна, успешно эвакуировались.

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