В Гондурасе разбился самолет: фото и видео с места катастрофы

В Гондурасе 22 мая разбился частный пассажирский самолет, прибывший из США. После катастрофы в местную больницу Escuela с травмами попали 6 человек.

Об этом сообщает Express.co.ru.

"По меньшей мере 6 человек получили травмы после того, как частный самолет из США потерпел крушение в Гондурасе в международном аэропорту Тонконтин в Тегусигальпе", – говорится в сообщении издания.

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Как рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии по непредвиденным обстоятельствам Карлос Кордеро, коммерческий самолет из Остина (штат Техас) выкатился со взлетно-посадочной полосы аэропорта во время посадки и упал в небольшой овраг рядом с шоссе. Там авиасудно разломилось пополам.

Пожарные залили самолет специальной пеной, чтобы избежать возгорания, а первые свидетели помогали спасать пассажиров. По предварительной информации, все пассажиры самолета являются гражданами США.

Издание Washington Post сообщает, что согласно данным Федерального управления гражданской авиации, самолет зарегистрирован в TVPX Aircraft Solutions Inc. в Северном Солт-Лейк (Юта, США).

Отметим, что аэропорт Тегусигальпы считается одним из самых сложных для пилотов, ведь он окружен горными вершинами и жилыми кварталами.

Gulfstream G200 Galaxy crash lands at Tegucigalpa Toncontin Airport in Honduras on Tuesday. The aircraft went down a slope and came to rest across a road.https://t.co/gUX6uwKelx … pic.twitter.com/25vVVfMoTC — AeroChapter (@AeroChapter) 23 мая 2018 г.

Смотрите видео с места авиакатастрофы в Гондурасе:

Retweeted AFP news agency (@AFP):



VIDEO: Firefighters work at the site of a plane crash that injured six Americans after the aircraft skidded off the runway at the airport in Tegucigalpa, Honduras pic.twitter.com/u77scTrdUW — Watershed Int Ltd (@Watershed_Ltd) 23 мая 2018 г.