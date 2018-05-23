В Гондурасе разбился самолет: фото и видео с места катастрофы
В Гондурасе 22 мая разбился частный пассажирский самолет, прибывший из США. После катастрофы в местную больницу Escuela с травмами попали 6 человек.
Об этом сообщает Express.co.ru.
"По меньшей мере 6 человек получили травмы после того, как частный самолет из США потерпел крушение в Гондурасе в международном аэропорту Тонконтин в Тегусигальпе", – говорится в сообщении издания.
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Как рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии по непредвиденным обстоятельствам Карлос Кордеро, коммерческий самолет из Остина (штат Техас) выкатился со взлетно-посадочной полосы аэропорта во время посадки и упал в небольшой овраг рядом с шоссе. Там авиасудно разломилось пополам.
Пожарные залили самолет специальной пеной, чтобы избежать возгорания, а первые свидетели помогали спасать пассажиров. По предварительной информации, все пассажиры самолета являются гражданами США.
Издание Washington Post сообщает, что согласно данным Федерального управления гражданской авиации, самолет зарегистрирован в TVPX Aircraft Solutions Inc. в Северном Солт-Лейк (Юта, США).
Отметим, что аэропорт Тегусигальпы считается одним из самых сложных для пилотов, ведь он окружен горными вершинами и жилыми кварталами.
Смотрите видео с места авиакатастрофы в Гондурасе: