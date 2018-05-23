08:35
23 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
  • субота
    19°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна російський вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, 22 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, 22 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА

У Гондурасі розбився літак: фото і відео з місця катастрофи

296 Читать новость на русском
Авіакатастрофа у Гондурасі 2018
Авіакатастрофа у Гондурасі 2018 / Фото з соціальних мереж

У Гондурасі 22 травня розбився приватний пасажирський літак, який прибув зі США. Після катастрофи до місцевої лікарні Escuela з травмами потрапили 6 осіб.

Про це повідомляє Express.co.ru.

"Щонайменше 6 осіб отримали травми після того, як приватний літак зі США зазнав аварії в Гондурасі у міжнародному аеропорту Тонконтін у Тегусігальпі", – мовиться у повідомленні видання.

Читайте також: У Росії літак розвалився під час посадки: є жертви

Як розповів заступник голови Постійної комісії через непередбачені обставини Карлос Кордеро, комерційний літак з Остіна (штат Техас) викотився зі злітно-посадкової смуги аеропорту під час посадки і впав у невеликий яр поруч із шосе. Там авіасудно розламалося навпіл.

Пожежники залили літак спеціальною піною, щоб уникнути загоряння, а перші свідки допомагали рятувати пасажирів. За попередньою інформацією, усі пасажири літака є громадянами США.

Видання Washington Post повідомляє, що згідно з даними Федерального управління цивільної авіації, літак зареєстрований у TVPX Aircraft Solutions Inc. у Північному Солт-Лейк (Юта, США).

Зазначимо, що аеропорт Тегусігальпи вважається одним з найскладніших для пілотів, адже він оточений гірськими вершинами і житловими кварталами.

Дивіться відео з місця авіакатастрофи у Гондурасі:

 

Теги: Гондурас Аварії та ДТП Катастрофа авіація
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук