У Гондурасі розбився літак: фото і відео з місця катастрофи
У Гондурасі 22 травня розбився приватний пасажирський літак, який прибув зі США. Після катастрофи до місцевої лікарні Escuela з травмами потрапили 6 осіб.
Про це повідомляє Express.co.ru.
"Щонайменше 6 осіб отримали травми після того, як приватний літак зі США зазнав аварії в Гондурасі у міжнародному аеропорту Тонконтін у Тегусігальпі", – мовиться у повідомленні видання.
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Як розповів заступник голови Постійної комісії через непередбачені обставини Карлос Кордеро, комерційний літак з Остіна (штат Техас) викотився зі злітно-посадкової смуги аеропорту під час посадки і впав у невеликий яр поруч із шосе. Там авіасудно розламалося навпіл.
Пожежники залили літак спеціальною піною, щоб уникнути загоряння, а перші свідки допомагали рятувати пасажирів. За попередньою інформацією, усі пасажири літака є громадянами США.
Видання Washington Post повідомляє, що згідно з даними Федерального управління цивільної авіації, літак зареєстрований у TVPX Aircraft Solutions Inc. у Північному Солт-Лейк (Юта, США).
Зазначимо, що аеропорт Тегусігальпи вважається одним з найскладніших для пілотів, адже він оточений гірськими вершинами і житловими кварталами.
Дивіться відео з місця авіакатастрофи у Гондурасі: