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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У США після невдалого маневру розбився військовий літак

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Військовий літак розбився у США: пілоти встигли катапультуватися
Військовий літак розбився у США: пілоти встигли катапультуватися / modelkits.com.ua

У штаті Міссісіпі зазнав аварії літак Військово-повітряних сил США. Два пілоти, які перебували на борту авіасудна, успішно евакуювалися.

Пілотів доправили у місцеву лікарню для обстеження, передає WTVA.

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Зазначається, що літак T-38C Talon II розбився неподалік від авіабази ВПС Коламбус. 

Точна причина авіакатастрофи поки невідома. За попередніми даними, літак впав після невдалого маневру.

 

Теги: Новини США авіація
Джерело: 24 Канал
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