У США після невдалого маневру розбився військовий літак
У штаті Міссісіпі зазнав аварії літак Військово-повітряних сил США. Два пілоти, які перебували на борту авіасудна, успішно евакуювалися.
Пілотів доправили у місцеву лікарню для обстеження, передає WTVA.
Читайте також: У Гондурасі розбився літак: фото і відео з місця катастрофи
Зазначається, що літак T-38C Talon II розбився неподалік від авіабази ВПС Коламбус.
Точна причина авіакатастрофи поки невідома. За попередніми даними, літак впав після невдалого маневру.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі