В США при желании учителя смогут ходить в школу с оружием

Губернатор американского штата Флорида Рик Скотт подписал закон, согласно которому вступают в силу новые правила ношения оружия.

Об этом пишет Reuters.

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По принятому законопроекту приобрести винтовку теперь можно с 21 года, а не с 18, как было раньше. Также увеличивается срок проверки тех, кто намерен купить оружие, и разрешается скрытое ношение оружия некоторым сотрудникам школ. В частности, для учителей, которые захотят носить с собой оружие в школу, будут проводиться специальные тренинги. Однако отмечается, что последняя инициатива не является обязательной для реализации, школы от нее могут отказаться.

Кроме того, в образовательных учреждениях появилась возможность расширить штат охраны.

Мы будем работать над продвижением закона вперед, убеждая каждый штат последовать примеру Флориды,

– сказал губернатор.

При подписании закона присутствовали родственники погибших в результате стрельбы в школе Флориды.

Добавим, в тот же день Национальная стрелковая ассоциация подала иск властям Флориды из-за нововведений по возрастным ограничениям при покупке огнестрельного оружия.

Напомним, 14 февраля, во Флориде 19-летний Николас Круз устроил стрельбу в средней школе. Стрелок в преступлении сознался и рассказал, что когда его выгнали из школы – решил отомстить. Перед нападением Круз сымитировал пожар – бросил в коридоры дымовые шашки и включил сигнализацию. А когда напуганные люди в панике начали разбегаться – открыл огонь. За 3 минуты успел убить 17 человек, и еще полсотни ранил.