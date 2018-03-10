У США за бажанням вчителі зможуть ходити у школу зі зброєю

Губернатор американського штату Флорида Рік Скотт підписав закон, згідно з яким вступають у силу нові правила носіння зброї.

Про це пише Reuters.

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За прийнятим законопроектом придбати гвинтівку тепер можна з 21 року, а не з 18 як було раніше. Також збільшується термін перевірки тих, хто має намір купити зброю, і дозволяється приховане носіння зброї деяким співробітникам шкіл. Зокрема, для учителів, які захочуть носити із собою зброю до школи, будуть проводитися спеціальні тренінги. Проте наголошується, що остання ініціатива не є обов'язковою для реалізації, школи від неї можуть відмовитись.

Крім того, в освітніх закладах з'явилась можливість розширити штат охорони.

Ми будемо працювати над просуванням закону вперед, переконуючи кожен штат наслідувати приклад Флориди,

– сказав губернатор.

Під час підписання закону були присутні родичі загиблих внаслідок стрілянини в школі Флориди.

Додамо, того ж дня Національна стрілецька асоціація подала позов на владу Флориди через нововведення щодо вікових обмежень при купівлі вогнепальної зброї.

Нагадаємо, 14 лютого, у Флориді 19-річний Ніколас Круз влаштував стрілянину в середній школі. Стрілець у злочині зізнався і розповів, що коли його вигнали зі школи – вирішив помститися. Перед нападом Круз зімітував пожежу – кинув у коридори димові шашки і ввімкнув сигналізацію. А коли налякані люди у паніці почали розбігатися – відкрив вогонь. За 3 хвилини встиг убити 17 людей, і ще півсотні поранив.