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      В США придумали, как ослабить позиции России в Средиземноморье

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      Конгрессмены США планируют сдерживать активность России в Средиземном море / iarex.ru

      Конгрессмены США планируют сдерживать активность России и Турции в Средиземном море посредством укрепления связей с Израилем, Грецией и Кипром. Цель – сделать США ключевым игроком на газовом рынке средиземноморского региона через укрепление с указанными странами в сферах безопасности и энергетики.

      Комплекс мер по сдерживанию России включен в одобренный на прошлой неделе акт о финансировании ряда госучреждений до 30 сентября 2020 года. Объем финансирования – 1,4 триллиона долларов, сообщает американское издание The Hill.

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      Эти меры будут направлены на ослабление позиций России в средиземноморском регионе, отмечает издание. В частности, говорится об укреплении военных связей США с Грецией, о снятии оружейного эмбарго с Кипра, о поддержке региональных союзников США в противовес амбициям Турции.

      Это законодательство – посредством отмены эмбарго США на поставки оружия на Кипр и расширения необходимой военной помощи для Греции – указывает на всеобъемлющий подход к вопросу стабильности ключевых региональных партнеров,
      – заявил сенатор-республиканец Мара Рубио.

      А сенатор-демократ Роберт Менендес назвал законодательство "рассветом нового дня для политики США в Восточном Средиземноморье".

      Издание отметило, что такие меры Вашингтон принял после того, как Турция и Ливия подписали меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон. Меморандум вызвал резкую реакцию Греции и Кипра. Соглашение ставит под угрозу претензии Греции и Кипра на выявленные в их исключительных экономических зонах газовые месторождения.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости США Газ Энергетика Кипр Греция Новости Турции Новости России
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