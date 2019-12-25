У США вигадали, як послабити позиції Росії в Середземномор'ї

Конгресмени США планують стримувати активність Росії і Туреччини в Середземному морі за допомогою зміцнення зв'язків з Ізраїлем, Грецією та Кіпром. Мета – зробити США ключовим гравцем на газовому ринку середземноморського регіону через зміцнення із вказаними країнами у сферах безпеки та енергетики.

Комплекс заходів для стримування Росії включений до схваленого минулого тижня акту про фінансування низки держустанов до 30 вересня 2020 року. Обсяг фінансування – 1,4 трильйона доларів, повідомляє американське видання The Hill.

Читайте також: США планують глобальну передислокацію військ, щоб протистояти Росії, – ЗМІ

Ці заходи будуть спрямовані на ослаблення позицій Росії в середземноморському регіоні, зауважує видання. Зокрема, мовиться про зміцнення військових зв'язків США з Грецією, про зняття збройового ембарго з Кіпру, про підтримку регіональних союзників США на противагу амбіціям Туреччини.

Це законодавство – за допомогою скасування ембарго США на постачання зброї на Кіпр і розширення необхідної військової допомоги для Греції – вказує на всеосяжний підхід до питання стабільності ключових регіональних партнерів,

– заявив сенатор-республіканець Мара Рубіо.

А сенатор-демократ Боб Менендес назвав законодавство "світанком нового дня для політики США в Східному Середземномор'ї".

Видання зазначило, що такі заходи Вашингтон вжив після того, як Туреччина і Лівія підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розмежування морських зон. Меморандум викликав різку реакцію Греції та Кіпру. Угода ставить під загрозу претензії Греції і Кіпру на виявлені в їх виняткових економічних зонах газові родовища.