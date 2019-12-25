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      У США вигадали, як послабити позиції Росії в Середземномор'ї

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      Конгресмени США планують стримувати активність Росії в Середземному морі / iarex.ru

      Конгресмени США планують стримувати активність Росії і Туреччини в Середземному морі за допомогою зміцнення зв'язків з Ізраїлем, Грецією та Кіпром. Мета – зробити США ключовим гравцем на газовому ринку середземноморського регіону через зміцнення із вказаними країнами у сферах безпеки та енергетики.

      Комплекс заходів для стримування Росії включений до схваленого минулого тижня акту про фінансування низки держустанов до 30 вересня 2020 року. Обсяг фінансування – 1,4 трильйона доларів, повідомляє американське видання The Hill.

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      Ці заходи будуть спрямовані на ослаблення позицій Росії в середземноморському регіоні, зауважує видання. Зокрема, мовиться про зміцнення військових зв'язків США з Грецією, про зняття збройового ембарго з Кіпру, про підтримку регіональних союзників США на противагу амбіціям Туреччини.

      Це законодавство – за допомогою скасування ембарго США на постачання зброї на Кіпр і розширення необхідної військової допомоги для Греції – вказує на всеосяжний підхід до питання стабільності ключових регіональних партнерів,
      – заявив сенатор-республіканець Мара Рубіо.

      А сенатор-демократ Боб Менендес назвав законодавство "світанком нового дня для політики США в Східному Середземномор'ї".

      Видання зазначило, що такі заходи Вашингтон вжив після того, як Туреччина і Лівія підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розмежування морських зон. Меморандум викликав різку реакцію Греції та Кіпру. Угода ставить під загрозу претензії Греції і Кіпру на виявлені в їх виняткових економічних зонах газові родовища.

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини США Новини політики Новини Росії Новини Туреччини Греція Кіпр Енергетика Газ
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