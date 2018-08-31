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В США продлили запрет на въезд американцев в КНДР: известно почему

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Гражданам США не рекомендуют еще как минимум год посещать КНДР
Гражданам США не рекомендуют еще как минимум год посещать КНДР / Фото из открытых источников

Власти США до 31 августа 2019 года продлила запрет на въезд своих граждан в Северную Корею. Несмотря на многочисленные встречи представителей обеих сторон и падение напряжения в отношениях между странами, в США считают, что пребывание в КНДР может нести прямую угрозу американцам.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Безопасность граждан США за границей – один из наших крупнейших приоритетов. Предостережения относительно поездок в КНДР остается в силе. Госдепартамент настоятельно рекомендует гражданам США воздержаться от поездок в Северную Корею,
– заявил госсекретарь Майк Помпео.

Отмечается, что предупреждение, продолжено до 31 августа следующего года, поступило на фоне продолжающихся переговоров о денуклеариазции Северной Кореи, которые в последнее время зашли в тупик.

Добавим, что в последнее время лидер США Дональд Трамп недоволен дальнейшим ходом переговоров с Северной Кореей. Он даже отменил визит Помпео в КНДР, который должен был состояться 27 августа.

Как объяснили в Госдепартаменте, в соответствии с американским законодательством, США могут вводить ограничения на поездки для американских граждан на основании любой из трех условий: США находится в состоянии войны с этой страной, в регионе идут боевые действия, или существует "непосредственная угроза здоровью й или физической безопасности граждан США в определенном районе ".

Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США Майк Помпео КНДР
Источник: 24 Канал
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