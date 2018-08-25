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Трамп отменил визит Помпео в КНДР: известна причина

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Трамп попросил Помпео пока не посещать КНДР
Трамп попросил Помпео пока не посещать КНДР / Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп отменил визит госсекретаря Майка Помпео в Северную Корею. Наведаться в КНДР Помпео должен был уже 27 августа.

О своем решении глава Белого дома написал в Twitter.

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Я попросил госсекретаря Помпео не отправляться в КНДР в настоящее время, поскольку мне кажется, что мы не достигаем достаточных успехов в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова,
– отметил Трамп.

Позже лидер США попытался обосновать свое решение. По его словам, отсутствие процесса ядерного разоружения на Корейском полуострове "связано с позицией Китая".

По мнению Трампа, Китай не способствует денуклеаризации из-за торгового конфликта с Соединенными Штатами.

В то же время Трамп выразил свои сподвання, что Помпео отправится в КНДР уже в ближайшем будущем, а также добавил, что с нетерпением ждет второй встречи с Ким Чен Ыном.

Напомним, 23 августа стало известно о том, что США вводят 25-процентные пошлины на товары из Китая. Дональд Трамп заявил, что такое решение принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином нечестных торговых практик.

Теги: Новости политики Новости США Китай Санкции Ядерная безопасность Ким Чен Ын КНДР Майк Помпео Дональд Трамп
Источник: 24 канал
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