Трамп отменил визит Помпео в КНДР: известна причина

Президент США Дональд Трамп отменил визит госсекретаря Майка Помпео в Северную Корею. Наведаться в КНДР Помпео должен был уже 27 августа.

О своем решении глава Белого дома написал в Twitter.

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Я попросил госсекретаря Помпео не отправляться в КНДР в настоящее время, поскольку мне кажется, что мы не достигаем достаточных успехов в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова,

– отметил Трамп.

Позже лидер США попытался обосновать свое решение. По его словам, отсутствие процесса ядерного разоружения на Корейском полуострове "связано с позицией Китая".

По мнению Трампа, Китай не способствует денуклеаризации из-за торгового конфликта с Соединенными Штатами.

В то же время Трамп выразил свои сподвання, что Помпео отправится в КНДР уже в ближайшем будущем, а также добавил, что с нетерпением ждет второй встречи с Ким Чен Ыном.

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 августа 2018 г.

...Additionally, because of our much tougher Trading stance with China, I do not believe they are helping with the process of denuclearization as they once were (despite the UN Sanctions which are in place)... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 августа 2018 г.

...Secretary Pompeo looks forward to going to North Korea in the near future, most likely after our Trading relationship with China is resolved. In the meantime I would like to send my warmest regards and respect to Chairman Kim. I look forward to seeing him soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 августа 2018 г.

Напомним, 23 августа стало известно о том, что США вводят 25-процентные пошлины на товары из Китая. Дональд Трамп заявил, что такое решение принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином нечестных торговых практик.