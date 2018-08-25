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Трамп скасував візит Помпео до КНДР: відома причина

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Трамп попросив Помпео поки не відвідувати КНДР
Трамп попросив Помпео поки не відвідувати КНДР / фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп скасував візит держсекретаря Майка Помпео до Північної Кореї. Навідатися до КНДР Помпео мав вже 27 серпня.

Про своє рішення глава Білого дому написав у Twitter.

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Я попросив у держсекретаря Помпео не вирушати до КНДР у цей час, оскільки мені здається, що ми не досягаємо достатніх успіхів у питанні денуклеаризації Корейського півострова,
– зазначив Трамп.

Пізніше лідер США спробував обгрунтувати своє рішення. За його словами, відсутність процесу ядерного роззброєння на Корейському півострові "пов'язана з позицією Китаю".

На думку Трампа, Китай не сприяє денуклеаризації через торгівельний конфлікт зі Сполученими Штатами.

У той же час Трамп висловив свої сподвання, що Помпео вирушить до КНДР вже в найближчому майбутньому, а також додав, що з нетерпінням чекає другої зустрічі із Кім Чен Ином.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо про те, що США вводять 25-відсоткові мита на товари з Китаю. Дональд Трамп заявив, що таке рішення прийнято у зв'язку з незаконним, з точки зору США, присвоєнням китайськими підприємствами американської інтелектуальної власності і технологій, а також застосуванням Пекіном нечесних торгових практик.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Майк Помпео КНДР Китай Ядерна безпека Санкції Кім Чен Ин
Джерело: 24 канал
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