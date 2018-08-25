Трамп скасував візит Помпео до КНДР: відома причина

Президент США Дональд Трамп скасував візит держсекретаря Майка Помпео до Північної Кореї. Навідатися до КНДР Помпео мав вже 27 серпня.

Про своє рішення глава Білого дому написав у Twitter.

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Я попросив у держсекретаря Помпео не вирушати до КНДР у цей час, оскільки мені здається, що ми не досягаємо достатніх успіхів у питанні денуклеаризації Корейського півострова,

– зазначив Трамп.

Пізніше лідер США спробував обгрунтувати своє рішення. За його словами, відсутність процесу ядерного роззброєння на Корейському півострові "пов'язана з позицією Китаю".

На думку Трампа, Китай не сприяє денуклеаризації через торгівельний конфлікт зі Сполученими Штатами.

У той же час Трамп висловив свої сподвання, що Помпео вирушить до КНДР вже в найближчому майбутньому, а також додав, що з нетерпінням чекає другої зустрічі із Кім Чен Ином.

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 августа 2018 г.

...Additionally, because of our much tougher Trading stance with China, I do not believe they are helping with the process of denuclearization as they once were (despite the UN Sanctions which are in place)... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 августа 2018 г.

...Secretary Pompeo looks forward to going to North Korea in the near future, most likely after our Trading relationship with China is resolved. In the meantime I would like to send my warmest regards and respect to Chairman Kim. I look forward to seeing him soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 августа 2018 г.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо про те, що США вводять 25-відсоткові мита на товари з Китаю. Дональд Трамп заявив, що таке рішення прийнято у зв'язку з незаконним, з точки зору США, присвоєнням китайськими підприємствами американської інтелектуальної власності і технологій, а також застосуванням Пекіном нечесних торгових практик.