В США прогремел взрыв на заводе: 22 пострадавших
На заводе, который находится в американском городе Пасадена, что в штате Техас, произошел взрыв. В больницу доставили 22 человека.
Об этом сообщает местный телеканал ABC13.
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Известно, по меньшей мере 22 человека получили ранения. Пострадавших доставили в больницу. В каком они состоянии, пока неизвестно. Причины происшествия еще устанавливаются.
Источник: 24 Канал
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