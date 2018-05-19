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В США прогремел взрыв на заводе: 22 пострадавших

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В США прогремел взрыв на заводе
В США прогремел взрыв на заводе / Иллюстративное фото

На заводе, который находится в американском городе Пасадена, что в штате Техас, произошел взрыв. В больницу доставили 22 человека.

Об этом сообщает местный телеканал ABC13.

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Известно, по меньшей мере 22 человека получили ранения. Пострадавших доставили в больницу. В каком они состоянии, пока неизвестно. Причины происшествия еще устанавливаются.

 

Теги: Взрыв Пожар Новости США
Источник: 24 Канал
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