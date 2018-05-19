У США прогримів вибух на заводі: 22 постраждалих
На заводі, який знаходиться в американському місті Пасадена, що в штаті Техас, стався вибух. До лікарні доправили 22 людини.
Про це повідомляє місцевий телеканал ABC13.
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Відомо, щонайменше 22 людини отримали поранення. Постраждалих доправили до лікарні. В якому вони стані поки що невідомо. Причини події ще встановлюються.
Джерело: 24 Канал
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