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      В США раскритиковали Германию из-за "Северного потока-2"

      19 Читати новину українською
      Северный поток-2
      Северный поток-2 / ANGI

      Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео подчеркнул, что страна выступает против строительства газопровода "Северного потока-2" и зависимости ФРГ от российских энергоносителей.

      Об этом он заявил во время выступления в берлинском Фонде Кербера в пятницу, 8 ноября, перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает Deutsche Welle.

       Интересно: В ЕС рассказали, как затормозить "Северный поток-2"

      Мы не хотим, чтобы энергообеспечение Европы зависело от Владимира Путина,
      – отметил Помпео.

      Государственный секретарь США также отметил авторитарные тенденции в России и Китае и заявил, что Германия должна бороться ради свободы в мире вместе с США.

      Кроме этого Помпео предостерег Германию от использования оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei при возведении мобильных сетей 5G. Он напомнил, что США подозревают китайский концерн в промышленном шпионаже.

      После встречи Помпео и Меркель, стороны обменялись общими дипломатическими заявлениями. Канцлер Германии пообещала "активно помогать" Вашингтону в решении международных кризисов.

      В свою очередь Помпео похвалил анонсированное министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Каренбауер увеличение оборонных расходов Берлина до 2 процентов от ВВП к 2031 году. Он отметил, что это сильный сигнал для НАТО.

      К слову, 8 ноября немецкий Бундестаг провалил голосование за поправки, которые фактически должны были позволить отклонения от директивы Евросоюза и предоставить возможность газопроводу "Северный поток-2" обойти ее пункты.

      Что известно о "Северном потоке-2"?
      Это – проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.

      Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.

      "Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

      blog_ava
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Майк Помпео Новости США Северный поток-2 Новости политики
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