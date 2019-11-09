У США розкритикували Німеччину через "Північний потік-2"

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео наголосив, що країна виступає проти будівництва газопроводу "Північний потік-2" та залежності ФРН від російських енергоносіїв.

Про це він заявив під час виступу в берлінському Фонді Кербера у п'ятницю, 8 листопада, перед зустріччю з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель, повідомляє Deutsche Welle.

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Ми не хочемо, щоб енергозабезпечення Європи залежало від Володимира Путіна,

– зазначив Помпео.

Державний секретар США також відзначив авторитарні тенденції у Росії та Китаї та заявив, що Німеччина повинна боротися заради свободи у світі разом зі США.

Крім цього Помпео застеріг Німеччину від використання обладнання китайської телекомунікаційної компанії Huawei під час зведення мобільних мереж 5G. Він нагадав, що США підозрюють китайський концерн у промисловому шпигунстві.

Після зустрічі Помпео та Меркель, сторони обмінялися спільними дипломатичними заявами. Канцлерка Німеччини пообіцяла "активно допомагати" Вашингтону у вирішенні міжнародних криз.

У свою чергу Помпео похвалив анонсоване міністеркою оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Каренбауер збільшення оборонних видатків Берліна до 2 відсотків від ВВП до 2031 року. Він наголосив, що це є сильним сигналом для НАТО.

До слова, 8 листопада німецький Бундестаг провалив голосування за поправки, які фактично мали дозволити відхилення від директиви Євросоюзу та надати можливість газопроводу "Північний потік-2" обійти її пункти.

Що відомо про "Північний потік-2"?Це – проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.



Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.



"Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.