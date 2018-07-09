В США раскрыли коварные планы РФ по дестабилизации НАТО

Москва пытается переманить на свою сторону Турцию и других союзников Вашингтона по НАТО.

Об этом сообщает DW.com со ссылкой на постпреда США при альянсе Кей Бейли Хатчинсон.

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"Я действительно думаю, что Россия пытается переманить на свою сторону Турцию. Россияне пытаются переманить многих наших союзников. Они хотят дестабилизировать самый сильный оборонительный альянс в мировой истории, которым является НАТО", – подчеркнула она.



По словам Хатчинсон, Североатлантический альянс – против приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.



Заместитель председателя российского комитета по вопросам обороны и безопасности Юрий Швиткин отметил, что такое поведение американской стороны является "явным лоббированием" интересов военно-промышленного комплекса США.

Напомним, США пригрозили, что введут санкции против Турции, если власти страны совершат покупку зенитно-ракетных комплексов С-400 в России.