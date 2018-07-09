У США розкрили підступні плани РФ по дестабілізації НАТО

Москва намагається переманити на свою сторону Туреччину та інших союзників Вашингтона по НАТО.

Про це повідомляє DW.com з посиланням на постпреда США при альянсі Кей Бейлі Хатчінсон.

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"Я дійсно думаю, що Росія намагається переманити на свою сторону Туреччину. Росіяни намагаються переманити багатьох наших союзників. Вони хочуть дестабілізувати найсильніший оборонний альянс у світовій історії, яким є НАТО", – наголосила вона.

За словами Хатчінсон, Північноатлантичний альянс – проти придбання Анкарою російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Заступник голови російського комітету з питань оборони і безпеки Юрій Швиткін зазначив, що така поведінка американської сторони є "явним лобіюванням" інтересів військово-промислового комплексу США.

Нагадаємо, США пригрозили, що введуть санкції проти Туреччини, якщо влада країни здійснить покупку зенітно-ракетних комплексів С-400 у Росії.