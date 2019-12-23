В США столкнулись 69 автомобилей: впечатляющие фото и видео
В Соединенных Штатах Америки одновременно столкнулись 69 автомобилей. Масштабная авария произошла в штате Вирджиния.
Обошлось без погибших, однако на больничных койках оказались 51 человек и эта цифра постоянно меняется. Среди них и те, кто в критическом состоянии. Об этом сообщило американское издание AP.
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"Среди тех, кто пострадал, двое были в критическом состояним, а 11 имеют серьезные, однако не опасные для жизни травмы", – заявил начальник пожарной охраны округа Йорк Стивен Копчинский.
Согласно предварительной информации, причиной ДТП могли стать неблагоприятные погодные условия, в том числе гололед. Однако официальная версия аварии устанавливается.
ДТП произошло по принципу цепной реакции: автомобили врезались один за другим, потому что водители не успевали среагировать. Сейчас движение по автостраде полностью парализовано.
Смотрите больше фото аварии в США:
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