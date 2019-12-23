10:27
23 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: 700 миллионов долларов для Сирии. Ставка Путина на Кадырова
      Вєсті Кремля
      19:31, 21 декабря
      Вести.UA. Жир: Украинский Джон Сноу. Что потерял Янукович, то нашел Дубинский
      Вєсті.UA
      19:02, 21 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ

      В США столкнулись 69 автомобилей: впечатляющие фото и видео

      181 Читати новину українською
      Авария в США / apnews.com

      В Соединенных Штатах Америки одновременно столкнулись 69 автомобилей. Масштабная авария произошла в штате Вирджиния.

      Обошлось без погибших, однако на больничных койках оказались 51 человек и эта цифра постоянно меняется. Среди них и те, кто в критическом состоянии. Об этом сообщило американское издание AP.

      Читайте также: Стрельба на вечеринке в Чикаго: много раненых

      "Среди тех, кто пострадал, двое были в критическом состояним, а 11 имеют серьезные, однако не опасные для жизни травмы", – заявил начальник пожарной охраны округа Йорк Стивен Копчинский.

      Согласно предварительной информации, причиной ДТП могли стать неблагоприятные погодные условия, в том числе гололед. Однако официальная версия аварии устанавливается.

      ДТП произошло по принципу цепной реакции: автомобили врезались один за другим, потому что водители не успевали среагировать. Сейчас движение по автостраде полностью парализовано.

      Смотрите больше фото аварии в США:

       

      Миллиардеры Украины: что нужно знать о Викторе Пинчуке
      сегодня
      1080
      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости США Аварии и ДТП
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:00 Як пояснити рідним, що вас не буде на свята: корисні поради від Уляни Супрун
      Блог Соцмережі 76
      сегодня , 09:28 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Викторе Пинчуке
      Світлана Попова 1080
      сегодня , 08:40 Попутный ветер: как Украине выиграть инвестиции в зеленую энергетики
      Максим Єфімов 164
      сегодня , 08:03 Главные новости 22 декабря: выборы в ОТГ, возможный срыв обмена пленными и "праздничные" очереди
      Ірина Вихрущ 247
      сегодня , 07:01 Земельный рынок: что на самом деле предлагают у Зеленского
      Інна Жолобович 334
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук