В США столкнулись 69 автомобилей: впечатляющие фото и видео

В Соединенных Штатах Америки одновременно столкнулись 69 автомобилей. Масштабная авария произошла в штате Вирджиния.

Обошлось без погибших, однако на больничных койках оказались 51 человек и эта цифра постоянно меняется. Среди них и те, кто в критическом состоянии. Об этом сообщило американское издание AP.

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"Среди тех, кто пострадал, двое были в критическом состояним, а 11 имеют серьезные, однако не опасные для жизни травмы", – заявил начальник пожарной охраны округа Йорк Стивен Копчинский.

Согласно предварительной информации, причиной ДТП могли стать неблагоприятные погодные условия, в том числе гололед. Однако официальная версия аварии устанавливается.

A pileup involving 45+ in the area of I-64 eastbound near the Queens Creek Overpass in York County, Virginia.

Injuries from the crashes range from minor to life-threatening.

Sending prayers to all involved & Responders. pic.twitter.com/OAIVkgpaX1 — ~Marietta (@MariettaDaviz) 22 грудня 2019 р.

ДТП произошло по принципу цепной реакции: автомобили врезались один за другим, потому что водители не успевали среагировать. Сейчас движение по автостраде полностью парализовано.

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