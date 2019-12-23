У США зіштовхнулося 69 автівок: вражаючі фото та відео
У Сполучених Штатах Америки одночасно зіштовхнулися 69 автівок. Масштабна аварія сталася у штаті Вірджинія.
Минулося без загиблих, проте на лікарняних ліжках опинилися 51 людина й ця цифра постійно змінюється. Серед них і ті, хто у критичному стані. Про це повідомило американське видання AP.
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"Серед тих, хто постраждав, двоє були занесені до критичного стану, а 11 мають серйозні, проте не небезпечні для життя травми", – заявив начальник пожежної охорони округу Йорк Стефен Копчинський.
За попередньою інформацією, причиною дорожньо-транспортної пригоди могли стати несприятливі погодні умови, в тому числі ожеледиця. Проте офіційна версія аварії наразі встановлюється.
ДТП сталося за принципом ланцюгової реакції: автівки врізалися одна за одною, бо водії не встигали зреагувати. Нині рух автострадою повністю паралізований.
Дивіться більше фото аварії у США: