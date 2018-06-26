В США суд одобрил антимиграционный указ Трампа

Антимиграционный указ президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа признан правомочным. Соответствующее решение вынес Верховный суд США во вторник, 26 июня. Согласно указу, в США запрещен въезд гражданам нескольких преимущественно мусульманских стран.

Об этом говорится в сообщении DW.

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Суд установил, что этот запрет не является дискриминацией на религиозной почве и не затрагивает конституцию страны.

"Мы не выражаем взглядов относительно правильности политики", – отметил председатель суда Джон Робертс, цитирует агентство Reuters.

Судья добавил, что правительство достаточно обосновало запрет соображениями национальной безопасности, указ издан в рамках полномочий исполнительной власти, а также принять его мог любой президент. Решение Верховного суда означает, что теряют силу постановления судов низших инстанций, которые блокировали этот указ.

На своей странице в Twitter Дональд Трамп написал радостный твит о таком решении.

Верховный суд поддержал запрет на въезд. Вау !,

– написал Трамп.