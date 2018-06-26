21:25
26 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
24°C 12°C
  • середа
    27°C 15°C
  • четвер
    25°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хвороба дяді Вови. Кадиров – кара Єгипту
Вєсті Кремля
23:26, 25 червня
Вєсті.UA. Нове ремесло Луценка. Багамський пісок Кличка
Вєсті.UA
21:12, сьогодні
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики

У США суд схвалив антиміграційний указ Трампа

174 Читать новость на русском
Дональд Трам
Дональд Трам / Фото з відкритих джерел

Атиміграційний указ президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа визнано правочинним. Відповідне рішення виніс Верховний суд США у вівторок, 26 червня. Відповідно до указу, до США заборонено в'їзд громадянам кількох переважно мусульманських країн.

Про це йдеться у повідомленні DW.

Читайте також: Останнє слово буде за Трампом, – експерт про перемовини з Путіним

Суд встановив, що ця заборона не є дискримінацією на релігійному ґрунті та не порушує конституцію країни.

"Ми не висловлюємо поглядів щодо правильності політики", – зазначив голова суду Джон Робертс, цитує агентство Reuters.

Суддя додав, що уряд достатньо обґрунтував заборону міркуваннями нацбезпеки, указ видано в рамках повноважень виконавчої влади, а також що прийняти його міг будь-який президент. Рішення Верховного суду означає, що втрачають чинність ухвали судів нижчих інстанцій, які блокували цей указ.

На своїй сторінці у Twitter Дональд Трамп написав радісний твіт щодо такого рішення.

Верховний суд підтримав заборону на в'їзд. Вау!,
– написав Трамп.

 

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Порошенко + Жебрівський: у яких корупційних скандалах засвітився новоспечений аудитор НАБУ
сьогодні, 21:00 Порошенко + Жебрівський: у яких корупційних скандалах засвітився новоспечений аудитор НАБУ
Дмитро Гнап 92
Обережно, Європа "закривається", або "Битва" за українських заробітчан
сьогодні, 19:00 Обережно, Європа "закривається", або "Битва" за українських заробітчан
Борис Немировський 3029
Політичні репресії Луценка та Аброськіна: як затримують українських солдатів і волонтерів
сьогодні, 18:00 Політичні репресії Луценка та Аброськіна: як затримують українських солдатів і волонтерів
Єгор Соболєв 589
Оправдание насилию: дело не в ромах, а в нас самих
сьогодні, 17:00 Оправдание насилию: дело не в ромах, а в нас самих
Блог Медіа 763
Соцмережі та лікування: як Facebook і YouTube змінюють нашу медицину
сьогодні, 15:00 Соцмережі та лікування: як Facebook і YouTube змінюють нашу медицину
Все про здоров'я 289
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук