У США суд схвалив антиміграційний указ Трампа

Атиміграційний указ президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа визнано правочинним. Відповідне рішення виніс Верховний суд США у вівторок, 26 червня. Відповідно до указу, до США заборонено в'їзд громадянам кількох переважно мусульманських країн.

Про це йдеться у повідомленні DW.

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Суд встановив, що ця заборона не є дискримінацією на релігійному ґрунті та не порушує конституцію країни.

"Ми не висловлюємо поглядів щодо правильності політики", – зазначив голова суду Джон Робертс, цитує агентство Reuters.

Суддя додав, що уряд достатньо обґрунтував заборону міркуваннями нацбезпеки, указ видано в рамках повноважень виконавчої влади, а також що прийняти його міг будь-який президент. Рішення Верховного суду означає, що втрачають чинність ухвали судів нижчих інстанцій, які блокували цей указ.

На своїй сторінці у Twitter Дональд Трамп написав радісний твіт щодо такого рішення.

Верховний суд підтримав заборону на в'їзд. Вау!,

– написав Трамп.