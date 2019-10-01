В США требуют расследовать связи штаба Хиллари Клинтон с Украиной
Главы комитетов в Конгрессе США требуют от министра юстиции и генпрокурора Уильяма Барра расследовать связи между украинской властью и штабом Хиллари Клинтон на время президентских выборов 2016 года.
Письмо с требованием датировано 27 сентября, однако обнародовали его 30 сентября, сообщает издание Politico.
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Мин'юст еще не проинформировал Конгресс о том, начато ли расследование связей и координации между правительством Украины и лицами, связанными с предвыборным штабом Хиллари Клинтон или Национальным комитетом Демократической партии. Не следует игнорировать попытки Украины при поддержке американской политической партии вмешаться в выборы 2016 года в США,
– говорится в письме.
По мнению комитета по вопросам национальной безопасности и правительственных дел, факт помощи со стороны иностранного государства в 2016 году был рассмотрен недостаточно подробно.
Поэтому сенаторы просят Барра сообщить, продолжается ли соответствующее расследование, а в противном случае объяснить причину его прекращения.
Администрация президента США Дональда Трампа начала изучать записи на электронных почтах нынешних и бывших должностных лиц Государственного департамента США, из которых были направлены письма на частную электронку Хиллари Клинтон, соперницы Трампа на президентских выборах 2016 года.
Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп в скандальной телефонном разговоре с Владимиром Зеленским спрашивал у украинского президента о местонахождении сервера со сломанной почтой Демократической партии. По мнению американского президента, сервер может располагаться в Украине.
Коротко о скандале из-за телефонного разговора Трампа и Зеленского
- Он взорвался из-за доноса американского разведчика (текст - здесь). Так 25 июля Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер Байден. Поэтому расследование дела может негативно повлиять на рейтинги кандидатов.
- 25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом (текст – здесь). В соответствии с ней, Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.