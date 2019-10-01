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      У США вимагають розслідувати зв'язки штабу Гілларі Клінтон з Україною

      66 Читать новость на русском
      Гілларі Клінтон
      Гілларі Клінтон / gdeinvestirati

      Очільникик комітетів у Конгресі США вимагають від міністра юстиції та генпрокурора Вільяма Барра розслідувати зв'язки між українською владою та штабом Гілларі Клінтон на час президентських виборів 2016 року.

      Лист з вимогою датований 27 вересня, однак оприлюднили його 30 вересня, повідомляє видання Politico.

      Актуально: Наслідки для України: чи допомагатиме Конгрес після скандалу із Трампом та Зеленським

      Мін'юст ще не поінформував Конгрес про те, чи почато розслідування зв'язків і координації між урядом України та особами, пов'язаними з передвиборчим штабом Гілларі Клінтон або Національним комітетом Демократичної партії. Не слід ігнорувати спроби України за підтримки американської політичної партії втрутитися у вибори 2016 року в США,
      – ідеться в листі.

      На думку комітету з питань національної безпеки й урядових справ, факт допомоги з боку іноземної держави в 2016 році був розглянутий не достатньо детально.

      Відтак сенатори просять Барра повідомити, чи триває відповідне розслідування, а в іншому випадку пояснити причину його припинення.

      Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала вивчати записи на електронних поштах теперішніх та колишніх посадових осіб Державного департаменту США, з яких були надіслані листи на приватну електронку Гіларі Клінтон, суперниці Трампа на президентських виборах 2016 року.

      Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп в скандальній телефонній розмові з Володимиром Зеленським запитував в українського президента про місцеперебування сервера зі зламаної поштою Демократичної партії. На думку американського президента, сервер може розташовуватися в Україні.

      Коротко про скандал через телефонну розмову Трампа та Зеленського

      • Він вибухнув через донос американського розвідника (текст –тут). Так, 25 липня Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер Байден. Тож розслідування справи може негативно вплинути на рейтинги кандидатів.
      • 25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом (текст – тут). відповідно до неї, Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      blog_ava
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      30 вересня
      24150
      Теги: Гілларі Клінтон Вибори у США Новини США Новини політики
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