У США вимагають розслідувати зв'язки штабу Гілларі Клінтон з Україною

Очільникик комітетів у Конгресі США вимагають від міністра юстиції та генпрокурора Вільяма Барра розслідувати зв'язки між українською владою та штабом Гілларі Клінтон на час президентських виборів 2016 року.

Лист з вимогою датований 27 вересня, однак оприлюднили його 30 вересня, повідомляє видання Politico.

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Мін'юст ще не поінформував Конгрес про те, чи почато розслідування зв'язків і координації між урядом України та особами, пов'язаними з передвиборчим штабом Гілларі Клінтон або Національним комітетом Демократичної партії. Не слід ігнорувати спроби України за підтримки американської політичної партії втрутитися у вибори 2016 року в США,

– ідеться в листі.

На думку комітету з питань національної безпеки й урядових справ, факт допомоги з боку іноземної держави в 2016 році був розглянутий не достатньо детально.

Відтак сенатори просять Барра повідомити, чи триває відповідне розслідування, а в іншому випадку пояснити причину його припинення.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала вивчати записи на електронних поштах теперішніх та колишніх посадових осіб Державного департаменту США, з яких були надіслані листи на приватну електронку Гіларі Клінтон, суперниці Трампа на президентських виборах 2016 року.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп в скандальній телефонній розмові з Володимиром Зеленським запитував в українського президента про місцеперебування сервера зі зламаної поштою Демократичної партії. На думку американського президента, сервер може розташовуватися в Україні.

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