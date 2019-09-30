Наслідки для України: чи допомагатиме Конгрес після скандалу із Трампом та Зеленським

Скандальна телефонна розмова лідера США Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським не змінить підтримки для України з боку Конгресу.

І демократи, і республіканці продовжать допомагати, про це заявив член групи підтримки України у Конгресі, демократ Біл Паскрелл у інтерв’ю "Голосу Америки".

Знайте більше: Все, що відбувається у США – їхня внутрішня кухня, – помічник Зеленського

Політик переконаний, що "ця ситуація робить демократів лише сильнішими у їхніх відносинах з українським народом".

Ми взяли на себе зобов'язання, ми були частиною Будапештського меморандуму. Жоден президент не зможе це на щось виміняти. Ми ніколи від меморандуму не відступимо, як це зробила Росія,

– сказав Паскрелл.

Конгресмен-демократ також переконаний, що Україна, незважаючи на політичний скандал, не втратить і підтримки республіканців.

"Вони тільки зараз набираються впевненості висловити свою позицію. Вони намагаються утримувати помірковану позицію. Вони не хочуть нікого розлютити. Але наш спільний ворог – це Росія", – наголосив він.

Паскрелл стверджує, що Конгрес США допомагатиме України в будь якому разі, "незалежно від того, чи ми республіканці, чи ми демократи".

Коротко про скандал через телефонну розмову Трампа та Зеленського

Він вибухнув через донос американського розвідника (текст –тут). Так, 25 липня Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.

До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер Байден . Тож розслідування справи може негативно вплинути на рейтинги кандидатів.

. Тож розслідування справи може негативно вплинути на рейтинги кандидатів. 25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом (текст – тут). відповідно до неї, Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

Читайте також: Конгрес США вимагає надати йому записи розмов Трампа з Путіним

Через це палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент.

Зазначимо, на першій зустрічі президента України Зеленського з президентом США Трампом 25 вересня на полях Генасамблеї ООН Зеленський запевнив, що не давав ніяких вказівок щодо розслідування чи нерозслідування цієї справи. Водночас український лідер додав, що телефонна розмова була хорошою і ніхто не чинив жодного тиску.