В США учительница сказала детям, что Санта не существует – и ее освободили

Учительница одной из школ американского города Монтвилль, штат Нью-Джерси, посягнула на святое – сказала школьникам, что Санта Клаус ненастоящий. И ее за это наказали. Не эльфы, но тем не менее.

Администрации школы пришлось отстранить женщину от проведения занятий через возмущенных родителей, пишет The New York Times.

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Те обратились к директору с жалобами на учительскую правду, и он их поддержал. Мол, не стоит говорить детям, что на самом деле через дымоход в дом никто не лезет, а подарки под ёлку кладут взрослые. Директор даже разослал родителям письма с извинениями.

Школьный инспектор даже запустила в соцсети флешмоб с собственным фото и Сантой, которое подписала "Я верю".

Впоследствии оказалось, что от правдорубки-учительницы досталось не только Санте. Выдумкой она назвала и эльфов, и Зубную фею, и Пасхального кролика.



А у кого верите вы?)