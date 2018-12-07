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      В США учительница сказала детям, что Санта не существует – и ее освободили

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      Не стоило учительнице так рисковать ...
      Не стоило учительнице так рисковать ... / pikabu.ru

      Учительница одной из школ американского города Монтвилль, штат Нью-Джерси, посягнула на святое – сказала школьникам, что Санта Клаус ненастоящий. И ее за это наказали. Не эльфы, но тем не менее.

      Администрации школы пришлось отстранить женщину от проведения занятий через возмущенных родителей, пишет The New York Times.

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      Те обратились к директору с жалобами на учительскую правду, и он их поддержал. Мол, не стоит говорить детям, что на самом деле через дымоход в дом никто не лезет, а подарки под ёлку кладут взрослые. Директор даже разослал родителям письма с извинениями.

      Школьный инспектор даже запустила в соцсети флешмоб с собственным фото и Сантой, которое подписала "Я верю".

      Впоследствии оказалось, что от правдорубки-учительницы досталось не только Санте. Выдумкой она назвала и эльфов, и Зубную фею, и Пасхального кролика.


      А у кого верите вы?)

       

      Теги: Новогодние праздники Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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