У США вчителька сказала дітям, що Санти не існує – і її звільнили

Вчителька однієї зі шкіл американського міста Монтвілль, штат Нью-Джерсі, зазіхнула на святе – сказала школярам, що Санта Клаус несправжній. І її за це покарали. Не ельфи, але менше з тим.

Адміністрації школи довелось відсторонити жінку від проведення занять через обурених батьків, пише The New York Times.

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Ті звернулись до директора зі скаргами на вчительську правду, і він їх підтримав. Мовляв, не варто говорити дітям, що насправді з димоходу в будинок ніхто не лізе, а подарунки під ялинку кладуть дорослі. Директор навіть розіслав батькам листи із вибаченням.

Шкільна інспекторка навіть запустила у соцмережі флешмоб з власним фото і Сантою, яке підписала "Я вірю".

Згодом виявилося, що від правдолюбної вчительки дісталось не тільки Сант. Вигадкою вона назвала й ельфів, і Зубну фею, і Пасхального кролика.



А в кого вірите ви?)