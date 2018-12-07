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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      У США вчителька сказала дітям, що Санти не існує – і її звільнили

      71 Читать новость на русском
      Не варто було вчительці так ризикувати...
      Не варто було вчительці так ризикувати... / pikabu.ru

      Вчителька однієї зі шкіл американського міста Монтвілль, штат Нью-Джерсі, зазіхнула на святе – сказала школярам, що Санта Клаус несправжній. І її за це покарали. Не ельфи, але менше з тим.

      Адміністрації школи довелось відсторонити жінку від проведення занять через обурених батьків, пише The New York Times

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      Ті звернулись до директора зі скаргами на вчительську правду, і він їх підтримав. Мовляв, не варто говорити дітям, що насправді з димоходу в будинок ніхто не лізе, а подарунки під ялинку кладуть дорослі. Директор навіть розіслав батькам листи із вибаченням.

      Шкільна інспекторка навіть запустила у соцмережі флешмоб з власним фото і Сантою, яке підписала "Я вірю".

      Згодом виявилося, що від правдолюбної вчительки дісталось не тільки Сант. Вигадкою вона назвала й ельфів, і Зубну фею, і Пасхального кролика.


      А в кого вірите ви?)

       

      Теги: Курйозні новини Новорічні свята
      Джерело: 24 Канал
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