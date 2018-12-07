У США вчителька сказала дітям, що Санти не існує – і її звільнили
Вчителька однієї зі шкіл американського міста Монтвілль, штат Нью-Джерсі, зазіхнула на святе – сказала школярам, що Санта Клаус несправжній. І її за це покарали. Не ельфи, але менше з тим.
Адміністрації школи довелось відсторонити жінку від проведення занять через обурених батьків, пише The New York Times.
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Ті звернулись до директора зі скаргами на вчительську правду, і він їх підтримав. Мовляв, не варто говорити дітям, що насправді з димоходу в будинок ніхто не лізе, а подарунки під ялинку кладуть дорослі. Директор навіть розіслав батькам листи із вибаченням.
Шкільна інспекторка навіть запустила у соцмережі флешмоб з власним фото і Сантою, яке підписала "Я вірю".
Згодом виявилося, що від правдолюбної вчительки дісталось не тільки Сант. Вигадкою вона назвала й ельфів, і Зубну фею, і Пасхального кролика.
А в кого вірите ви?)
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