В США упал самолет: только один пассажир выжил – жуткое видео

В американском городе Лафайетт, штат Луизиана, разбился двухмоторный самолет. Через несколько минут после взлета он упал рядом с супермаркетом Walmart. Ударная волна была такой силы, что выбила окна в соседнем офисе.

Как пишет KATC News, погибли пять человек, еще четверо получили ранения.

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В результате аварии только один из пассажиров, находившийся на борту, выжил. Кроме него в больницу доставили еще трех прохожих, которых задело обломками самолета.

Смотрите видео: в США упал самолет

По словам метеорологов, причиной трагедии могла стать плохая видимость. В то утро в районе стоял густой туман. Все детали катастрофы пока выясняют следователи.

Я как раз прогуливалась и увидела, как самолет стремительно снижается. Он миновал здание почты и раздался мощный взрыв. Затряслись дома, задрожала земля,

​– сказала очевидец Алексис Вест.

Смотрите видео: место падения самолета

В авиакатастрофе выжил только один пассажир