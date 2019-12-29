14:01
29 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Как Захарова отгуляла корпоратив. Элтон Джон не сдаст кровь в России
      Вєсті Кремля
      21:05, 28 декабря
      Вести.UA. Жир: Зеленский бросил вызов Кличко. Почему грустит Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, 28 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      В США упал самолет: только один пассажир выжил – жуткое видео

      37 Читати новину українською
      В США упал самолет / www.bbc.com

      В американском городе Лафайетт, штат Луизиана, разбился двухмоторный самолет. Через несколько минут после взлета он упал рядом с супермаркетом Walmart. Ударная волна была такой силы, что выбила окна в соседнем офисе.

      Как пишет KATC News, погибли пять человек, еще четверо получили ранения.

      К теме: Катастрофа в Казахстане: авиакомпания Bek Air летала без сертификата безопасности

      В результате аварии только один из пассажиров, находившийся на борту, выжил. Кроме него в больницу доставили еще трех прохожих, которых задело обломками самолета.

      Смотрите видео: в США упал самолет

      По словам метеорологов, причиной трагедии могла стать плохая видимость. В то утро в районе стоял густой туман. Все детали катастрофы пока выясняют следователи.

      Я как раз прогуливалась и увидела, как самолет стремительно снижается. Он миновал здание почты и раздался мощный взрыв. Затряслись дома, задрожала земля,
      ​– сказала очевидец Алексис Вест.

      Смотрите видео: место падения самолета

       

      В авиакатастрофе выжил только один пассажир

      Меню на Новый год 2020: какие вкусные блюда приготовить дома
      сегодня
      48910
      Автор: Северин Трач
      Теги: Жертвы Взрыв Катастрофа авиация
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 П'ять різдвяних традицій: звідки вони взялися?
      Борис Немировський 175
      сегодня , 09:03 Главные новости 28 декабря: законы Зеленского, списки на обмен, отставка главы АРМА
      Ірина Кошанська 1035
      28 декабря , 17:00 Как вылечить геморрой: советы врача
      11792
      сегодня , 08:40 Скороспішний газовий контракт, або Кілька питань до влади
      Віталій Портников 1191
      сегодня , 07:41 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Вадиме Новинском
      Уляна Верстюк 830
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук