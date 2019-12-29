В США упал самолет: только один пассажир выжил – жуткое видео
В американском городе Лафайетт, штат Луизиана, разбился двухмоторный самолет. Через несколько минут после взлета он упал рядом с супермаркетом Walmart. Ударная волна была такой силы, что выбила окна в соседнем офисе.
Как пишет KATC News, погибли пять человек, еще четверо получили ранения.
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В результате аварии только один из пассажиров, находившийся на борту, выжил. Кроме него в больницу доставили еще трех прохожих, которых задело обломками самолета.
Смотрите видео: в США упал самолет
По словам метеорологов, причиной трагедии могла стать плохая видимость. В то утро в районе стоял густой туман. Все детали катастрофы пока выясняют следователи.
Я как раз прогуливалась и увидела, как самолет стремительно снижается. Он миновал здание почты и раздался мощный взрыв. Затряслись дома, задрожала земля,
– сказала очевидец Алексис Вест.
Смотрите видео: место падения самолета
В авиакатастрофе выжил только один пассажир