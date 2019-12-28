Катастрофа в Казахстане: авиакомпания Bek Air летала без сертификата безопасности

Авиакомпания Bek Air, самолет которой разбился при взлете возле Алматы, не имела необходимого сертификата безопасности. Поэтому выполнять международные рейсы не имела права.

Для внутренних полетов в Казахстане сертификат не нужен. Такое решение приняли в Министерстве национальной экономики для защиты конкуренции, отметили на сайте Zakon.kz.

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Авиакомпания Bek Air не имеет сертификата безопасности IOSA, а потому не могла выполнять международные рейсы,

– говорится в сообщении.

Однако компания должна подтверждать летную годность своих самолетов в Комитете гражданской авиации. В мае 2019 года Bek Air смогла убедить комитет в качестве своих самолетов.

Интересно, что Bek Air является единственной казахской авиакомпанией, которая не имеет сертификата IOSA.

Что такое IOSA? Международная система, предназначенная для оценки оперативного управления и контроля системы авиакомпании. Ее задача – повышение уровня безопасности полетов в мировом масштабе, стандартизация принципов проверок и требований к организациям-аудиторам.

Что известно об авиакомпании Bek Air

Основана в 1999 году и является первым в Казахстане лоукостером, осуществляющим регулярные внутренние и международные рейсы. Парк компании состоит из семи самолетов типа Fokker-100. Они были выпущены компанией из Нидерландов, которая обанкротилась в 1996 году.

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