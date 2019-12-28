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      Катастрофа в Казахстане: авиакомпания Bek Air летала без сертификата безопасности

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      Авиакомпания Bek Air не имела сертификата безопасности / liga.net

      Авиакомпания Bek Air, самолет которой разбился при взлете возле Алматы, не имела необходимого сертификата безопасности. Поэтому выполнять международные рейсы не имела права.

      Для внутренних полетов в Казахстане сертификат не нужен. Такое решение приняли в Министерстве национальной экономики для защиты конкуренции, отметили на сайте Zakon.kz.

      Узнайте больше: Авиакатастрофа рейса "Алматы – Нур-Султан": последние новости

      Авиакомпания Bek Air не имеет сертификата безопасности IOSA, а потому не могла выполнять международные рейсы,
      – говорится в сообщении.

      Однако компания должна подтверждать летную годность своих самолетов в Комитете гражданской авиации. В мае 2019 года Bek Air смогла убедить комитет в качестве своих самолетов.

      Интересно, что Bek Air является единственной казахской авиакомпанией, которая не имеет сертификата IOSA.

      Что такое IOSA? Международная система, предназначенная для оценки оперативного управления и контроля системы авиакомпании. Ее задача – повышение уровня безопасности полетов в мировом масштабе, стандартизация принципов проверок и требований к организациям-аудиторам.

      Что известно об авиакомпании Bek Air

      Основана в 1999 году и является первым в Казахстане лоукостером, осуществляющим регулярные внутренние и международные рейсы. Парк компании состоит из семи самолетов типа Fokker-100. Они были выпущены компанией из Нидерландов, которая обанкротилась в 1996 году.

      Об авиакатастрофе в Алматы

      • Самолет авиакомпании "Бек Эйр" разбился утром 27 декабря. Он выполнял внутренний рейс по марштруту Алматы – Нур-Султан.
      • После вылета из аэропорта самолет исчез с радаров. Впоследствии стало известно, что он потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал возле жилого сектора. Авария произошла вблизи города Алматы в районе поселка Альмерек Талгарского района.
      • На борту самолета находились пять членов экипажа и 93 пассажира. Во время авиакатастрофы погибли 12 человек. Среди них – выпускающая редактор издания Informburo.kz Дана Круглова и глава совета генералов Казахстана Рустем Кайдаро.
      • Еще 49 пассажиров рейса попали в больницы, из них 18 – в тяжелом состоянии.
      • На борту было двое украинцев – Юрий и Яна Сон. Они выжили во время этого страшного падения и находятся в больнице в шоковом состоянии.
      • Среди причин рассматривают ошибку пилотов, технические причины и плохие погодные условия.
      • Власть Казахстана сообщила, что полеты лайнеров этого типа приостановлены, как и работа Bek Air.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Казахстана авиация Авиакатастрофа в Алматы
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