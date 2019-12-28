Катастрофа в Казахстане: авиакомпания Bek Air летала без сертификата безопасности
Авиакомпания Bek Air, самолет которой разбился при взлете возле Алматы, не имела необходимого сертификата безопасности. Поэтому выполнять международные рейсы не имела права.
Для внутренних полетов в Казахстане сертификат не нужен. Такое решение приняли в Министерстве национальной экономики для защиты конкуренции, отметили на сайте Zakon.kz.
Узнайте больше: Авиакатастрофа рейса "Алматы – Нур-Султан": последние новости
Авиакомпания Bek Air не имеет сертификата безопасности IOSA, а потому не могла выполнять международные рейсы,
– говорится в сообщении.
Однако компания должна подтверждать летную годность своих самолетов в Комитете гражданской авиации. В мае 2019 года Bek Air смогла убедить комитет в качестве своих самолетов.
Интересно, что Bek Air является единственной казахской авиакомпанией, которая не имеет сертификата IOSA.
Что такое IOSA? Международная система, предназначенная для оценки оперативного управления и контроля системы авиакомпании. Ее задача – повышение уровня безопасности полетов в мировом масштабе, стандартизация принципов проверок и требований к организациям-аудиторам.
Что известно об авиакомпании Bek Air
Основана в 1999 году и является первым в Казахстане лоукостером, осуществляющим регулярные внутренние и международные рейсы. Парк компании состоит из семи самолетов типа Fokker-100. Они были выпущены компанией из Нидерландов, которая обанкротилась в 1996 году.
Об авиакатастрофе в Алматы
- Самолет авиакомпании "Бек Эйр" разбился утром 27 декабря. Он выполнял внутренний рейс по марштруту Алматы – Нур-Султан.
- После вылета из аэропорта самолет исчез с радаров. Впоследствии стало известно, что он потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал возле жилого сектора. Авария произошла вблизи города Алматы в районе поселка Альмерек Талгарского района.
- На борту самолета находились пять членов экипажа и 93 пассажира. Во время авиакатастрофы погибли 12 человек. Среди них – выпускающая редактор издания Informburo.kz Дана Круглова и глава совета генералов Казахстана Рустем Кайдаро.
- Еще 49 пассажиров рейса попали в больницы, из них 18 – в тяжелом состоянии.
- На борту было двое украинцев – Юрий и Яна Сон. Они выжили во время этого страшного падения и находятся в больнице в шоковом состоянии.
- Среди причин рассматривают ошибку пилотов, технические причины и плохие погодные условия.
- Власть Казахстана сообщила, что полеты лайнеров этого типа приостановлены, как и работа Bek Air.