Катастрофа у Казахстані: авіакомпанія Bek Air літала без сертифіката безпеки
Авіакомпанія Bek Air, літак якої розбився під час зльоту біля Алмати, не мала сертифіката безпеки. Тому виконувати міжнародні рейси не мала права.
Для внутрішніх польотів у Казахстані сертифікат не потрібен. Таке рішення прийняли в Міністерстві національної економіки для захисту конкуренції, зазначили на сайті Zakon.kz.
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Авіакомпанія Bek Air не має сертифіката безпеки IOSA, а тому не могла виконувати міжнародні рейси,
– йдеться в повідомленні.
Однак компанія повинна підтверджувати льотну придатність своїх літаків в Комітеті цивільної авіації. У травні 2019 року Bek Air зміг переконати комітет в якості своїх літаків.
Цікаво, що Bek Air є єдиною казахською авіакомпанією, яка не має сертифіката IOSA.
Що таке IOSA? Міжнародна система, призначена для оцінки оперативного управління та контролю системи авіакомпанії. Її завдання – підвищення рівня безпеки польотів у світовому масштабі, стандартизація принципів перевірок та вимог до організацій-аудиторів.
Що відомо про авіакомпанію Bek Air
Заснована в 1999 році і є першим у Казахстані лоукостером, які здійснює регулярні внутрішні та міжнародні рейси. Парк компанії складається з семи літаків типу Fokker-100. Вони були випущені компанією з Нідерландів, яка збанкрутувала у 1996 році.
Про авіакатастрофу в Алмати
- Літак авіакомпанії "Бек Ейр" розбився вранці 27 грудня. Він виконував внутрішній рейс за марштрутом Алмати – Нур-Султан.
- Після вильоту з аеропорту літак зник з радарів. Згодом стало відомо, що він втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будовою і впав біля житлового сектора. Аварія трапилася поблизу міста Алмати в районі селища Альмерек Талгарського району.
- На борту літака перебувало п'ять членів екіпажу і 93 пасажири. Під час авіакатастрофи загинули 12 осіб. Серед них – випускова редакторка видання Informburo.kz Дана Круглова та голова ради генералів Казахстану Рустем Кайдаро.
- Ще 49 пасажирів рейсу потрапили у лікарні, з них 18 – у важкому стані.
- На борту також були двоє українців – Юрій та Яна Сон. Вони вижили під час цього страшного падіння і перебувають у лікарні в шоковому стані.
- Серед причин розглядають помилку пілотів, технічні причини та погані погодні умови.
- Влада Казахстану повідомила, що польоти лайнерів цього типу припинені, як і робота Bek Air.