Катастрофа у Казахстані: авіакомпанія Bek Air літала без сертифіката безпеки

Авіакомпанія Bek Air, літак якої розбився під час зльоту біля Алмати, не мала сертифіката безпеки. Тому виконувати міжнародні рейси не мала права.

Для внутрішніх польотів у Казахстані сертифікат не потрібен. Таке рішення прийняли в Міністерстві національної економіки для захисту конкуренції, зазначили на сайті Zakon.kz.

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Авіакомпанія Bek Air не має сертифіката безпеки IOSA, а тому не могла виконувати міжнародні рейси,

– йдеться в повідомленні.

Однак компанія повинна підтверджувати льотну придатність своїх літаків в Комітеті цивільної авіації. У травні 2019 року Bek Air зміг переконати комітет в якості своїх літаків.

Цікаво, що Bek Air є єдиною казахською авіакомпанією, яка не має сертифіката IOSA.

Що таке IOSA? Міжнародна система, призначена для оцінки оперативного управління та контролю системи авіакомпанії. Її завдання – підвищення рівня безпеки польотів у світовому масштабі, стандартизація принципів перевірок та вимог до організацій-аудиторів.

Що відомо про авіакомпанію Bek Air

Заснована в 1999 році і є першим у Казахстані лоукостером, які здійснює регулярні внутрішні та міжнародні рейси. Парк компанії складається з семи літаків типу Fokker-100. Вони були випущені компанією з Нідерландів, яка збанкрутувала у 1996 році.

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