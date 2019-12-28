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      Катастрофа у Казахстані: авіакомпанія Bek Air літала без сертифіката безпеки

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      Авіакомпанія Bek Air не мала сертифіката безпеки / liga.net

      Авіакомпанія Bek Air, літак якої розбився під час зльоту біля Алмати, не мала сертифіката безпеки. Тому виконувати міжнародні рейси не мала права.

      Для внутрішніх польотів у Казахстані сертифікат не потрібен. Таке рішення прийняли в Міністерстві національної економіки для захисту конкуренції, зазначили на сайті Zakon.kz.

      Дізнайтесь більше: Авіакатастрофа рейсу "Алмати – Нур-Султан": останні новини

      Авіакомпанія Bek Air не має сертифіката безпеки IOSA, а тому не могла виконувати міжнародні рейси,
      – йдеться в повідомленні.

      Однак компанія повинна підтверджувати льотну придатність своїх літаків в Комітеті цивільної авіації. У травні 2019 року Bek Air зміг переконати комітет в якості своїх літаків.

      Цікаво, що Bek Air є єдиною казахською авіакомпанією, яка не має сертифіката IOSA.

      Що таке IOSA? Міжнародна система, призначена для оцінки оперативного управління та контролю системи авіакомпанії. Її завдання – підвищення рівня безпеки польотів у світовому масштабі, стандартизація принципів перевірок та вимог до організацій-аудиторів.

      Що відомо про авіакомпанію Bek Air

      Заснована в 1999 році і є першим у Казахстані лоукостером, які здійснює регулярні внутрішні та міжнародні рейси. Парк компанії складається з семи літаків типу Fokker-100. Вони були випущені компанією з Нідерландів, яка збанкрутувала у 1996 році.

      Про авіакатастрофу в Алмати

      • Літак авіакомпанії "Бек Ейр" розбився вранці 27 грудня. Він виконував внутрішній рейс за марштрутом Алмати – Нур-Султан.
      • Після вильоту з аеропорту літак зник з радарів. Згодом стало відомо, що він втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будовою і впав біля житлового сектора. Аварія трапилася поблизу міста Алмати в районі селища Альмерек Талгарського району.
      • На борту літака перебувало п'ять членів екіпажу і 93 пасажири. Під час авіакатастрофи загинули 12 осіб. Серед них – випускова редакторка видання Informburo.kz Дана Круглова та голова ради генералів Казахстану Рустем Кайдаро.
      • Ще 49 пасажирів рейсу потрапили у лікарні, з них 18 – у важкому стані.
      • На борту також були двоє українців – Юрій та Яна Сон. Вони вижили під час цього страшного падіння і перебувають у лікарні в шоковому стані.
      • Серед причин розглядають помилку пілотів, технічні причини та погані погодні умови.
      • Влада Казахстану повідомила, що польоти лайнерів цього типу припинені, як і робота Bek Air.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Авіакатастрофа в Алмати Новини Казахстану авіація
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