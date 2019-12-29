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      У США впав літак: лише один пасажир вижив – моторошне відео

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      У США впав літак / www.bbc.com

      В американському місті Лафайєтт, штат Луїзіана, розбився двомоторний літак. Через декілька хвилин після злету він впав поруч з супермаркетом Walmart. Ударна хвиля була такої сили, що вибила вікна у сусідньому офісі.

      Як пише KATC News, загинули п'ятеро людей, ще четверо отримали поранення. 

      До теми: Катастрофа у Казахстані: авіакомпанія Bek Air літала без сертифіката безпеки

      Внаслідок аварії лише один з пасажирів, що був на борту, вижив. Окрім нього, до лікарні доставили ще трьох перехожих, яких зачепило уламками літака.

      Дивіться відео: у США впав літак

      За словами метеорологів, причиною трагедії могла стати погана видимість. Того ранку у районі стояв густий туман. Усі деталі катастрофи наразі з'ясовують слідчі.

      Я якраз прогулювалась і побачила, як літак стрімко знижується. Він минув будівлю пошти й пролунав потужний вибух. Затряслись будинки, задрижала земля,
      ​– сказала очевидиця Алексіс Вест.

      Дивіться відео: місце падіння літака

       

      В авіакатастрофі вижив лише один пасажир

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      Автор: Северин Трач
      Теги: авіація Катастрофа Вибух Жертви
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