У США впав літак: лише один пасажир вижив – моторошне відео

В американському місті Лафайєтт, штат Луїзіана, розбився двомоторний літак. Через декілька хвилин після злету він впав поруч з супермаркетом Walmart. Ударна хвиля була такої сили, що вибила вікна у сусідньому офісі.

Як пише KATC News, загинули п'ятеро людей, ще четверо отримали поранення.

До теми: Катастрофа у Казахстані: авіакомпанія Bek Air літала без сертифіката безпеки

Внаслідок аварії лише один з пасажирів, що був на борту, вижив. Окрім нього, до лікарні доставили ще трьох перехожих, яких зачепило уламками літака.

Дивіться відео: у США впав літак

За словами метеорологів, причиною трагедії могла стати погана видимість. Того ранку у районі стояв густий туман. Усі деталі катастрофи наразі з'ясовують слідчі.

Я якраз прогулювалась і побачила, як літак стрімко знижується. Він минув будівлю пошти й пролунав потужний вибух. Затряслись будинки, задрижала земля,

​– сказала очевидиця Алексіс Вест.

Дивіться відео: місце падіння літака

В авіакатастрофі вижив лише один пасажир