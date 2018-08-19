В США во время концерта популярной группы рухнула арка: есть пострадавшие

В Соединенных Штатах Америки во время концерта популярной поп-группы Backstreet Boys упала входная арка, которая была возведена для прохода зрителей на представление. Инцидент произошел в штате Оклахома.

Как сообщает Укринформ пострадало не менее 14 человек, а выступление группы было отменено.

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Отмечается, что причиной падения арки стало то, что в этот момент был ветер скоростью 70-80 миль в час и сильный дождь.



Пострадавшие получили медицинскую помощь на месте, после чего были доставлены в больницу.