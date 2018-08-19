У США під час концерту популярної групи завалилася арка: є постраждалі
У Сполучених Штатах Америки під час концерту популярної поп-групи Backstreet Boys впала вхідна арка, яка була зведена для проходу глядачів на дійство. Інцидент стався у штаті Оклахома.
Як повідомляє Укрінформ постраждали не менше 14 людей, а виступ групи було скасовано.
Читайте також: Трамп різко розкритикував американські ЗМІ у соцмережі
Зазначається, що причиною падіння арки стало те, що у цей момент був вітер швидкістю 70-80 миль у годину і сильний дощ.
Постраждалі отримали медичну допомогу на місці, після чого були доставлені в лікарню.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Google Pixel vs iPhone7: тест-драйв камер6 жовтня 2016 , 18:03
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00