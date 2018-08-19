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У США під час концерту популярної групи завалилася арка: є постраждалі

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У США під час концерту популярної групи завалилася арка
У США під час концерту популярної групи завалилася арка / Ілюстративне фото

У Сполучених Штатах Америки під час концерту популярної поп-групи Backstreet Boys впала вхідна арка, яка була зведена для проходу глядачів на дійство. Інцидент стався у штаті Оклахома.

Як повідомляє Укрінформ постраждали не менше 14 людей, а виступ групи було скасовано.

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Зазначається, що причиною падіння арки стало те, що у цей момент був вітер швидкістю 70-80 миль у годину і сильний дощ.

Постраждалі отримали медичну допомогу на місці, після чого були доставлені в лікарню.

Теги: Новини США
Джерело: 24 Канал
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