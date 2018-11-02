В США впервые за пять лет осужденного казнили на электрическом стуле

Заключенный в тюрьме штата Теннесси Эдмунд Загорски стал первым за пять лет осужденным в США, смертный приговор которого был осуществлен через казнь на электрическом стуле.

Об этом сообщила газета USA Today.

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Отмечается, что преступник был осужден в апреле 1983 года за убийство двух человек, которые хотели приобрести у него наркотики. Осужденный сам выбрал такой способ казни, как менее болезненную, по его мнению, по сравнению с летальной инъекцией.

В шестидесятые годы в США началась борьба против применения смертной казни, итогом которой стал мораторий на ее выполнение, который действовал в 1972-1976 годах. По данным портала deathpenaltyinfo, который ведет статистику с момента отмены моратория в 1976 году, в стране были казнены 1484 человека, в том числе 19 в 2018 году. По состоянию на октябрь 2018 года, выполнение смертельного приговора в США до конца года ожидают восемь человек.

Сейчас смертная казнь в США разрешена на территории 31 штата. Большинство заключенных выбирает в качестве средства для исполнения приговора летальную инъекцию, в некоторых штатах также разрешены расстрел, повешение или газовая камера.