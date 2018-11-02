У США вперше за п'ять років засудженого стратили на електричному стільці

Ув'язнений у в'язниці штату Теннессі Едмунд Загорські став першим за п'ять років засудженим в США, смертний вирок якого було здійснено через страту на електричному стільці.

Про це повідомила газета USA Today.

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Зазначається, що злочинець був засуджений у квітні 1983 року за вбивство двох осіб, які хотіли придбати у нього наркотики. Засуджений сам обрав такий спосіб страти, як менш болісну, на його думку, альтернативу у порівнянні з летальною ін'єкцією.

У 60-і роки в США почалася боротьба проти застосування смертної кари, підсумком якої став мораторій на її виконання, який діяв у 1972-1976 роках. За даними порталу deathpenaltyinfo, який веде статистику з моменту скасування мораторію у 1976 році, в країні були страчені 1484 особи, в тому числі 19 у 2018 році. Станом на жовтень 2018 року, виконання смертельного вироку у США до кінця року очікують вісім чоловік.

Наразі смертна кара в США дозволена на території 31 штату. Більшість в'язнів вибирає як засіб для виконання вироку летальну ін'єкцію, в деяких штатах також дозволені розстріл, повішення або газова камера.