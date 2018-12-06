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      В США выпустили комикс со злым Путиным и Суперменом: фото

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      Комикс DC с Путиным, Суперменом и Фаерстормом
      Комикс DC с Путиным, Суперменом и Фаерстормом / Фрагмент комикса

      В США выпустили комикс с участием президента России Владимира Путина и супергероев Супермена и Фаерсторма. Их изобразили в восьмом номере комикса Doomsday Clock – кроссовере "Хранителей" из главной вселенной DC.

      Об этом сообщает This is Media.

      Выпуск стартует с трагедии на Красной площади в Москве: супергерой Фаерсторм, который умеет управлять молекулами, во время битвы с российскими противниками случайно превратил толпу людей в стекло.

      Читайте также: Польская газета выпустила плакат с Путиным, стилизованным под яд "Циклон Б" и знаками СС

      После инцидента Путин выступил с публичным заявлением о том, что США дестабилизируют ситуацию на международной арене, создавая армию из суперлюдей.

      По сюжету комикса, Супермен прибывает в Россию и встречается с Путиным, после чего отправляется на поиски Фаерсторма. Последнего нашли аж в Канаде, однако Супермену надо убедить его вернуть жизнь людям на Красной площади.

      Комікси DC Путін Супермен Фаєрсторм Росія Красна площа Москва
      Фаерсторм случайно превратил россиян на лед

      Комікси DC Путін Супермен Фаєрсторм Росія Красна площа Москва
      Комикс изображает горячие события на Красной площади Москвы
      Комікси DC Путін Супермен Фаєрсторм Росія Красна площа Москва
      В комиксе появляется Путин, выступающий с критической речью в адрес США

      Комікси DC Путін Супермен Фаєрсторм Росія Красна площа Москва
      Встреча Супермена с Путиным
      Комікси DC Путін Супермен Фаєрсторм Росія Красна площа Москва
      Спор Путина с Суперменом

      Теги: Новости России Новости политики Новости США Владимир Путин Карикатура Новости культуры
      Источник: 24 Канал
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