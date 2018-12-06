В США выпустили комикс с участием президента России Владимира Путина и супергероев Супермена и Фаерсторма. Их изобразили в восьмом номере комикса Doomsday Clock – кроссовере "Хранителей" из главной вселенной DC.

Об этом сообщает This is Media.

Выпуск стартует с трагедии на Красной площади в Москве: супергерой Фаерсторм, который умеет управлять молекулами, во время битвы с российскими противниками случайно превратил толпу людей в стекло.

Читайте также: Польская газета выпустила плакат с Путиным, стилизованным под яд "Циклон Б" и знаками СС

После инцидента Путин выступил с публичным заявлением о том, что США дестабилизируют ситуацию на международной арене, создавая армию из суперлюдей.

По сюжету комикса, Супермен прибывает в Россию и встречается с Путиным, после чего отправляется на поиски Фаерсторма. Последнего нашли аж в Канаде, однако Супермену надо убедить его вернуть жизнь людям на Красной площади.



Фаерсторм случайно превратил россиян на лед



Комикс изображает горячие события на Красной площади Москвы



В комиксе появляется Путин, выступающий с критической речью в адрес США