В США выпустили комикс со злым Путиным и Суперменом: фото
В США выпустили комикс с участием президента России Владимира Путина и супергероев Супермена и Фаерсторма. Их изобразили в восьмом номере комикса Doomsday Clock – кроссовере "Хранителей" из главной вселенной DC.
Об этом сообщает This is Media.
Выпуск стартует с трагедии на Красной площади в Москве: супергерой Фаерсторм, который умеет управлять молекулами, во время битвы с российскими противниками случайно превратил толпу людей в стекло.
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После инцидента Путин выступил с публичным заявлением о том, что США дестабилизируют ситуацию на международной арене, создавая армию из суперлюдей.
По сюжету комикса, Супермен прибывает в Россию и встречается с Путиным, после чего отправляется на поиски Фаерсторма. Последнего нашли аж в Канаде, однако Супермену надо убедить его вернуть жизнь людям на Красной площади.
Фаерсторм случайно превратил россиян на лед
Комикс изображает горячие события на Красной площади Москвы
В комиксе появляется Путин, выступающий с критической речью в адрес США
Встреча Супермена с Путиным
Спор Путина с Суперменом