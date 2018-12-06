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      У США випустили комікс зі злим Путіним і Суперменом: фото

      635 Читать новость на русском
      Комікс DC з Путіним, Суперменом і Фаєрстормом
      Комікс DC з Путіним, Суперменом і Фаєрстормом / Фрагмент комікса

      У США випустили комікс за участю президента Росії Володимира Путіна та супергероїв Супермена і Фаєрсторма. Їх зобразили у восьмому номері коміксу Doomsday Clock – кроссовері "Хранителів" з головного всесвіту DC.

      Про це повідомляє This is Media.

      Випуск стартує з трагедії на Красній площі у Москві: супергерой Фаєрсторм, що вміє керувати молекулами, під час битви з російськими противниками випадково перетворив натовп людей на скло.

      Читайте також: Польська газета випустила плакат із Путіним, стилізованим під отруту "Циклон Б" та знаками СС

      Після інциденту Путін виступив з публічною заявою про те, що США дестабілізують ситуацію на міжнародній арені, створюючи армію з суперлюдей.

      За сюжетом коміксу, Супермен прибуває в Росію і зустрічається з Путіним, після чого вирушає на пошуки Фаєрсторма. Останнього знайшли аж у Канаді, проте Супермену треба переконати його повернути життя людям на Красній площі.

      Комікси DC Путін Супермен Фаєрсторм Росія Красна площа Москва
      Фаєрсторм випадково перетворив росіян на лід

      Комікси DC Путін Супермен Фаєрсторм Росія Красна площа Москва
      Комікс змальовує гарячі події на Красні площі Москви
      Комікси DC Путін Супермен Фаєрсторм Росія Красна площа Москва
      У коміксі з'являється Путін, який виступає з критичною промовою на адресу США

      Комікси DC Путін Супермен Фаєрсторм Росія Красна площа Москва
      Зустріч Супермена з Путіним
      Комікси DC Путін Супермен Фаєрсторм Росія Красна площа Москва
      Суперечка Путіна з Суперменом

      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Карикатура Новини культури Новини США
      Джерело: 24 Канал
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