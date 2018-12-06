У США випустили комікс за участю президента Росії Володимира Путіна та супергероїв Супермена і Фаєрсторма. Їх зобразили у восьмому номері коміксу Doomsday Clock – кроссовері "Хранителів" з головного всесвіту DC.

Про це повідомляє This is Media.

Випуск стартує з трагедії на Красній площі у Москві: супергерой Фаєрсторм, що вміє керувати молекулами, під час битви з російськими противниками випадково перетворив натовп людей на скло.

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Після інциденту Путін виступив з публічною заявою про те, що США дестабілізують ситуацію на міжнародній арені, створюючи армію з суперлюдей.

За сюжетом коміксу, Супермен прибуває в Росію і зустрічається з Путіним, після чого вирушає на пошуки Фаєрсторма. Останнього знайшли аж у Канаді, проте Супермену треба переконати його повернути життя людям на Красній площі.



Фаєрсторм випадково перетворив росіян на лід



Комікс змальовує гарячі події на Красні площі Москви



У коміксі з'являється Путін, який виступає з критичною промовою на адресу США