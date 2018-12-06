Польская газета выпустила плакат с Путиным, стилизованным под яд "Циклон Б" и знаками СС

Польское издание Gazeta Polska выпустило провокационное приложение с портретом вождя Кремля Владимира Путина.

Портрет российского президента "скрестили" с костями и разместили на желтом фоне, который очень напоминает этикетку яда "Циклон Б". Ее использовали нацисты в концлагерях.

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Также на плакате есть надпись "Achtung Russia!", где двойное "S" заменили на "молнию" нацистских военизированных формирований СС.

Свежий выпуск с "путиноприложением" вышел 5 декабря.