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      Польская газета выпустила плакат с Путиным, стилизованным под яд "Циклон Б" и знаками СС

      223 Читати новину українською
      Gazeta Polska
      Gazeta Polska / Соцсети

      Польское издание Gazeta Polska выпустило провокационное приложение с портретом вождя Кремля Владимира Путина.

      Портрет российского президента "скрестили" с костями и разместили на желтом фоне, который очень напоминает этикетку яда "Циклон Б". Ее использовали нацисты в концлагерях.

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      Также на плакате есть надпись "Achtung Russia!", где двойное "S" заменили на "молнию" нацистских военизированных формирований СС.

      Свежий выпуск с "путиноприложением" вышел 5 декабря.

       

      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин СМИ Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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